Motto: NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur

Bendorf. Auch in diesem Jahr kann Bendorf am „Tag des offenen Denkmals“ ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Bereits am Samstag, 12. September, startet Michael Syré mit einer Führung um 16 Uhr in der dreigeteilten Kirche St. Medard. Unter dem Motto „Bekanntes – Unbekanntes – Neues“ referiert der Altbürgermeister über die älteste Tür Bendorfs, das judenfeindliche Wandgemälde, der Beseitigung von Kriegsschäden und vieles mehr. Der Förderkreis St. Medard lädt herzlich zum Besuch ein.

Am Sonntag, 13.09.26 gibt es folgende Angebote in Bendorf und im Kulturpark Sayn:

St. Medard, Kirchplatz Bendorf

Die Kirche St. Medard ist am Sonntag, 13.09. von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bei Bedarf werden Führungen, auch in der evangelischen Kirche angeboten.

Sayner Hütte – Hüttenfest des Freundeskreises Sayner Hütte e.V.

Der Freundeskreis Sayner Hütte und die Stiftung Sayner Hütte laden von 10 bis 17 Uhr zum Hüttenfest in der Sayner Hütte ein. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Besucherinnen und Besucher können die beeindruckende Industriearchitektur dieses historischen Ortes bei interessanten Kurzführungen erleben. Spannend wird es wieder beim Schaugießen mit Volker Allexi.

Burg Sayn

„Ritter Hermann von Sayn“ wird Führungen über die Oberburg mit Zugang zur ehemaligen Burgkirche anbieten. Wer hat schon mal die Möglichkeit, eine Streitaxt, einen Morgenstern und ein Schwert in die Hand zu nehmen? Bei gutem Wetter können die Besucherinnen und Besucher sich im Bogenschießen mit mittelalterlichen Bögen versuchen. Auch die Burggastronomie „Burg Sayn“ öffnet an diesem Tag zwischen 11 und 19 Uhr ihre Pforten und sorgt für das Wohl der Gäste.

Abtei Sayn

In der ehemalige Prämonstratenser Abtei Sayn werden zwischen 12 und 16 Uhr stündlich Führungen (ggf. mit Orgelbegleitung) angeboten. (bei starkem Andrang gibt es evtl. eine Zusatzführung um 17 Uhr). Der Förderverein bietet einen Verkaufs- und Infostand im Kreuzgang an.

Heimatstil-Villa, Koblenz-Olper-Str. 21

Die herrschaftliche Villa im Heimatstil wurde ca. 1912 als Wohnhaus des Herrn Josef Merl erbaut und ist zum ersten Mal am Aktionstag dabei. Neben einem repräsentativen Empfangsbereich mit großer Holztreppe verfügt sie im Inneren u. a. über Esszimmer, Bibliothek und Wintergarten. Holz- und Terrazzo-Böden sowie die Wandvertäfelung aus Holz sind noch gut erhalten. Von 12 bis 17 Uhr sind die Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Direktorenvilla, In der Sayner Hütte 1

Thomas Naethe und Rita Ternes führen um 10 und 15 Uhr durch die liebevoll restaurierte Direktorenvilla der Sayner Hütte.

Römerturm WP 1/54

Ein weiteres Highlight ist die Wacht am Römerturm mit Legionär Conrad Lunar von 11 bis 15 Uhr. Er steht für Fotos und Wissen rund um die Römerzeit zur Verfügung. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Sayn kümmert sich um dasleibliche Wohl.

Röstöfen Bendorf

Die GGH Bendorf (Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde) erläutert von 11 bis 15 Uhr Interessierten die Arbeit an den Röstöfen und informiert über Daten und Fakten. Ebenfalls erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen zur Grube Werner und es werden einige Anschauungsmaterialien gezeigt. (bei starkem Regen entfällt diese Veranstaltung).

Fotos (Tanja Stienemeier/Stadt Bendorf):