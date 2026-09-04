Stadt Neuwied würdigt Engagement des Bürgerbus-Teams

Zweimal pro Woche bringt der Neuwieder Bürgerbus Menschen aus allen Stadtteilen an ihr Ziel und wieder nach Hause – möglich macht das ein Team, das sich ehrenamtlich ans Steuer setzt und die Fahrten am Telefon organisiert. Bei einem Dankesnachmittag würdigte die Stadt Neuwied jetzt dieses Engagement.

Benita Roos, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt und Ansprechpartnerin für den Bürgerbus, sowie Brigitte Neumann, Vorsitzende des Seniorenbeirates und Bürgerbus-Teamleiterin, blickten auf die vergangenen Monate zurück und dankten den Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement. Was sie damit bewegen, zeigt die aktuelle Bilanz: Rund 35 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit im Fahr- und Telefondienst. Die Leitung ruht mittlerweile auf mehreren Schultern. Neben Neumann engagieren sich insbesondere Frank Mücke und Manfred Henneberger in besonderer Weise. Seit dem Start des Bürgerbusses ermöglichte das Team rund 2.100 Fahrten und brachte dabei etwa 600 Menschen innerhalb des Stadtgebiets an ihr Ziel. Hinter diesen Zahlen stehen ganz unterschiedliche Wege und Anliegen. Der Bürgerbus bringt seine Gäste etwa zum Arzt, zum Einkaufen, zu Behördengängen oder auch zum gemeinsamen Kaffeeplausch. So ermöglicht er Teilhabe in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen.

„Dass der Bürgerbus so zuverlässig unterwegs sein kann, verdanken wir den Menschen, die hier ihre Zeit und ihre Energie einbringen. Ob am Steuer oder bei der Organisation am Telefon: Jeder einzelne Dienst trägt dazu bei, dass Menschen in unserer Stadt mobil bleiben“, betonte Oberbürgermeister Jan Einig. „Dafür gebührt dem gesamten Team unser herzlicher Dank.“ Beim Dankesnachmittag stand das Miteinander im Mittelpunkt. An den vorbereiteten Vesperplatten konnte sich jeder nach eigenem Geschmack bedienen, vor allem aber blieb ausreichend Zeit für Gespräche untereinander. Ein Dank galt auch den Stadtwerken Neuwied (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG), deren Unterstützung das vom Seniorenbeirat initiierte Projekt ermöglicht.

Weitere Ehrenamtliche willkommen

Damit sich die Dienste auch künftig auf möglichst viele Schultern verteilen, freut sich das Bürgerbus-Team über weitere Ehrenamtliche. Unterstützung ist sowohl im Fahr- als auch im Telefondienst willkommen. Besonders zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer würden die bestehende Gruppe entlasten und mehr Spielraum bei der Besetzung der Fahrdienste schaffen.

Auch der Telefondienst trägt wesentlich dazu bei, dass der Bürgerbus zuverlässig unterwegs sein kann: Hier werden Fahrtwünsche entgegengenommen und die Fahrten koordiniert. Die Stadt stellt dafür im Historischen Rathaus Räumlichkeiten, Telefon und das benötigte Programm zur Verfügung. Letzteres ermöglicht die weitestgehende Selbstorganisation der ehrenamtlichen Gruppe – zur Entlastung des Leitungstrios. Wer unterstützen möchte, meldet sich über die Ehrenamtsbörse unter www.neuwied.de/ehrenamtsboerse, per Mail an buergerbus@neuwied.de oder telefonisch bei Benita Roos unter Tel. 02631 802 261.

Der Bürgerbus fährt nach vorheriger Buchung dienstags und donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr in alle Neuwieder Stadtteile. Fahrtwünsche müssen spätestens am Vortag angemeldet werden. Dafür ist der Telefondienst montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter Tel. 02631 802 7900 erreichbar.

Zum Bild: Im GSG-Mehrgenerationenhaus trafen sich die Beteiligten zum Dankesnachmittag für die Bürgerbus-Ehrenamtlichen.