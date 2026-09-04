Zum Schutz der Bevölkerung ist eine effektive und barrierefreie Warnung vor Gefahren enorm wichtig. Aus diesem Grund findet am Donnerstag, 10. September, der jährliche Bundeswarntag statt. Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden dazu gegen 11 Uhr alle zentralen Warnmittel, dazu zählen Warn-Apps, welche auf dem Handy installiert sein müssen (z. B. NINA, KATWARN), sowie das System Cell Broadcast, bei dem jedes moderne Handy in Form einer Warnnachricht angesprochen wird, ohne dass man dazu selbst aktiv tätig werden muss oder auch digitale Anzeigetafeln in der Stadt ausgelöst.

Parallel zum Alarm des Bundes, löst die Feuerwehr Koblenz die Sirenen der Stadt Koblenz aus. Wichtig zu wissen ist, dass im Alarmfall nach dem Wahrnehmen des Sirenentons das Fenster zu öffnen ist, um die anschließende Alarmdurchsage der Sirene zu hören. Sollten sich dabei die Durchsagen von mehreren Sirenen überlagern, sollte nach Möglichkeit zu einem Fenster einer anderen Wohnungsseite gewechselt werden. In Koblenz wird im Anschluss zum Sirenenton der Auslösegrund per Sprachdurchsage ausgegeben. Der Alarmton ist übrigens ein auf- und abschwellender Sirenenton.

Gegen 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung. Wichtig dabei zu wissen ist, dass über das System Cell Broadcast keine Entwarnung empfangen wird – d. h. bei der Entwarnung bleibt das Handy stumm, sofern keine Warn-App installiert ist. Der Entwarnton einer Sirene ist ein gleichbleibender Dauerton.

Anlässlich des bundesweiten Warntages führt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine großangelegte Bevölkerungsumfrage durch. Teilgenommen werden kann vom 10. September bis zum 17. September unter https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-Warntag/Umfrageergebnisse-buwata/umfrageergebnisse-buwata_node.html

Ein Flyer, der über das grundsätzliche Verhalten bei einem Alarm informiert, kann unter https://www.koblenz.de/sirenen heruntergeladen werden. Erhältlich ist der Flyer auch bei der Feuerwache in der Schlachthofstraße.

Allgemeine Erläuterung des Warntages sind auf den Seiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter https://www.bbk.bund.de zu finden.

Foto (Andreas Egenolf / Stadt Koblenz): Sirene auf dem Dach eines Hauses in der Koblenzer Straße