Flohmarkt lockt am 19. September – geänderte Anfahrt für Verkäufer beachten

Manchmal braucht es nur den richtigen Stand und einen neugierigen Blick, um etwas Besonderes zu entdecken. Diese Gelegenheit bietet sich am Samstag, 19. September, wieder beim Neuwieder Flohmarkt in der Innenstadt. Von 9 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher durch die Stände ziehen, stöbern und so manches Fundstück entdecken. Für alle, die selbst verkaufen möchten, gibt es diesmal eine wichtige Neuerung: Wegen der gesperrten Unterführung zur B42 ändert sich die gewohnte Anfahrt zur Warteschlange.

Die Anfahrt erfolgt diesmal über die Andernacher Straße. Von dort biegen die Verkäuferinnen und Verkäufer rechts in die Langendorfer Straße in Richtung Autohaus Günther ab und ordnen sich links entlang der Mittelinseln ein. Am Ende der Mittelinsel vor dem Autohaus Günther führt die Strecke zurück auf die Langendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Auch auf diesem Abschnitt halten sich die wartenden Fahrzeuge links, damit der übrige Verkehr auf der rechten Spur vorbeifahren kann. Eine Absperrung am Berliner Platz stoppt die Schlange zunächst. Das Ordnungspersonal öffnet sie um 5.30 Uhr, sodass die Fahrzeuge anschließend über die Langendorfer Straße am Media Markt vorbei bis zur Einmündung Luisenstraße vorziehen können. Der Aufbau auf dem Marktgelände beginnt um 6 Uhr. Nach dem Ausladen verlassen die Fahrzeuge das Marktgelände wieder, damit die nächsten Verkäuferinnen und Verkäufer einfahren können. Ab 16 Uhr öffnet die Zufahrt für den Abbau.

Wer einen Stand aufbauen möchte, braucht sich vorher nicht anzumelden. Das Team von „Marktveranstaltungen Nikolopoulos“ weist die Verkäuferinnen und Verkäufer in der Fußgängerzone entlang der Langendorfer Straße zwischen Marktstraße und Luisenstraße ein. Der letzte Einlass ist um 8.45 Uhr – sofern vorher noch Plätze frei sind. Private Anbieter zahlen neben einer Grundgebühr von 2 Euro für die ersten drei laufenden Meter jeweils 5 Euro pro Meter, ab dem vierten Meter jeweils 8 Euro.

Als Tipp für Besucherinnen, Besucher und Verkaufende empfiehlt die Stadtverwaltung als Kooperationspartner des Veranstalters die zahlreichen kostenfreien Parkplätze unter der Rheinbrücke.