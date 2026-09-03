Am Samstag, 26. September, findet in Koblenz eine Versammlung zum Thema „Walk of Freedom; Menschenhandel“ statt. Ab 12.30 Uhr werden die Teilnehmenden auf der dafür angemeldeten Versammlungsfläche am Deutschen Eck erwartet. Dort erfolgen der Aufbau und das Eintreffen der Teilnehmenden sowie die Einweisung der Ordnerinnen und Ordner. Anschließend ist eine Begrüßung der Versammlungsteilnehmenden vorgesehen.

Gegen 14 Uhr beginnt ein Aufzug am Deutschen Eck. Die Route führt vom Ausgangspunkt über Bereiche der Innenstadt, unter anderem durch die Altstadt, über den Bereich Löhrrondell und die Schlossstraße sowie entlang des Konrad-Adenauer-Ufers zurück zum Deutschen Eck. Dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Ein Teil der Teilnehmenden verbleibt während des Aufzugs auf der Versammlungsfläche am Deutschen Eck. Dort sind musikalische Beiträge und Redebeiträge zum Versammlungsthema vorgesehen.

Aufgrund des Aufzugs kann es am Samstagnachmittag, insbesondere ab etwa 14 Uhr, vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Koblenzer Innenstadt und entlang der Aufzugsstrecke kommen. Entlang der Aufzugsstrecke sind kurzfristige Sperrungen und Wartezeiten möglich. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich auf die Einschränkungen einzustellen und den Anweisungen der Polizei sowie der eingesetzten Ordnerinnen und Ordner Folge zu leisten.

Die Versammlung wird voraussichtlich gegen 16 Uhr beendet und aufgelöst. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die mit der Veranstaltung verbundenen, zeitlich begrenzten Beeinträchtigungen.