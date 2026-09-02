„Sport entdecken, Sport erleben!“ Unter diesem Motto ermöglicht es der Koblenzer Sport-Erlebnistag Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen aus Koblenz und Umgebung verschiedene Sportvereine kennen zu lernen und sich von ihren vielfältigen Sportangeboten begeistern zu lassen.

Am Sonntag, 20. September, präsentieren daher das Schulsportreferat der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die Sportjugend Rheinland, das Kinder- und Jugendbüro Koblenz, die EPG-Arena/Sporthalle Oberwerth GmbH und die Stadt Koblenz bereits zum 17. Mal gemeinsam den beliebten und erfolgreichen „Sport-Erlebnistag“.

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr werden sich die unterschiedlichsten Vereine mit ihren Ständen in der EPG-Arena präsentieren. Mittmachen und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht! Im Angebot in diesem Jahr z.B.: Segelfliegen, Capoeira, Fechten, Rollstuhlsport, Wassersport, Karate, Hockey, Tanzen, Fußball, Rollstuhlrugby, Rhönradturnen, Bogenschießen, Lichtpunktschießen mit Pistole und Kickboxen.

Auf einer Aktionsfläche wird den Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Verschiedene Sportvereine nutzen die Gelegenheit und werden sich dort mit kurzen Sportdarbietungen vorstellen und für verschiedene Sportarten werben.