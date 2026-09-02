Das Mittelrhein-Museum in Koblenz zeigt vom 25. September 2026 bis 28. Februar 2027 die Sonderausstellung „Markus Matthias Krüger – Weit draußen“.

Markus Matthias Krüger (*1981 Gardelegen) zählt zu den bedeutendsten Vertreternder zeitgenössischen Landschaftsmalerei in Deutschland. Ab 2005 studierte er Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er 2013 auch sein Meisterschülerstudium abschloss. Heute lebt und arbeitet Krüger in Leipzig und ist seit Jahren national wie international in Ausstellungen vertreten.

Weite Landschaften, große Himmel, flaches Land, ausgedehnte Wälder, Felder, Wiesen und Seen prägen Krügers Bildwelten ebenso wie Häuser, Siedlungen, Ruinen oder andere Bauwerke. Viele der Elemente sind subtile Verweise auf die Heimat des Künstlers. Verschiedene Jahres- und Tageszeiten oder Wetterlagenverleihen den Bildern jeweils eine ganz eigene Atmosphäre. Hinzu kommen ungewöhnliche, fast schon surreal anmutende Wasser-, Pflanzen- undGeländeformationen oder Bauwerke sowie die wiederkehrenden Motive von Feuerund Wasser.

Krügers Landschaften wirken zunächst vertraut und naturgetreu, offenbaren bei näherer Betrachtung jedoch oftmals etwas Ungewöhnliches und Rätselhaftes. In den Bildern verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie – ein typisches Merkmal für den „Magischen Realismus“. Die Gemälde sind auf wenige zentrale Elemente reduziert, zugleich aber bis ins Detail durchkonstruiert. Jedes Element ist dabei mit technischer Brillanz ausgearbeitet. In Technik, Perspektive und Komposition zeigen sich dabei Krügers umfassende Kenntnisse der Landschaftsmalerei und ihrer wichtigsten Vertreter, von historischen Vorbildern bis in die Gegenwart.

Menschen sucht man in Krügers stillen, beinahe einsamen Landschaften vergeblich. Dennoch thematisieren die Bilder subtil den Einfluss des Menschen auf die Naturund zeigen zugleich, wie die Natur alles zurückerobert. Auch Verweise auf aktuelle gesellschaftliche Themen oder Probleme wie Brände, Überflutungen oder andere Naturkatastrophen finden Einzug in seine Gemälde. Die genaue Aussage der Bilder bleibt offen und die Deutung wird stets dem Publikum überlassen. Man wird dazu eingeladen, die Geschichten und Bedeutungen selbst zu ergründen.

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl früher wie aktueller Arbeiten aus Krügers vielseitigem Schaffen. Sie gibt Einblicke in seine Annäherung an das Thema Landschaft sowie seine besondere Bildsprache, in der das Vertraute und das Fremde aufeinandertreffen. Stets voller Symbolgehalt, stets weit draußen.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen rund um die Sonderausstellung finden sich unter mittelrhein-museum.de oder in der beigefügten Pressemitteilung.

Bildunterzeilen:

1 | Markus Matthias Krüger | Senke | 2022 | Privatsammlung | VG Bild-Kunst, Bonn 2026 |

Repro: Galerie Schwind, Leipzig / Carsten Humme