Stadt Neuwied ehrt Karnevalsurgestein Fredi Winter

Wenn die fünfte Jahreszeit gerade Fahrt für die kommende Session aufnimmt, wartet bereits ein besonderer Abend auf Neuwieder Karnevalsfreunde: Am Freitag, 27. November, verleiht die Stadt Neuwied in der Raiffeisen-Turnhalle den „Goldenen Schärjer“. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an einen, der in der Deichstadt wohl kaum vorgestellt werden muss: Karnevalsurgestein und Moderator Fredi Winter.

Mit dem „Goldenen Schärjer“ würdigt die Stadt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den rheinischen Karneval verdient gemacht haben. Bei Fredi Winter bleibt die Ehrung damit in diesem Jahr gewissermaßen zu Hause. Die Laudatio auf den neuen Preisträger übernimmt Hildegard Bachmann, die 2025 selbst mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Rund um die eigentliche Preisverleihung erwartet die Gäste ein karnevalistisches Programm aus Live-Musik und Tanz. Für ordentlich Schwung im Saal sorgen die Schäl Pänz, die Ratsherren und die Gulaschkapell. Für beste Unterhaltung auf rheinische Art sorgen zudem Garde- und Schautanzgruppen aus der näheren Umgebung sowie als Gäste aus der Karnevalshochburg Köln das Tanzkorps der „Großen Ehrenfelder KG-Rheinflotte von 1951“.

„Fredi Winter gehört fest zum Neuwieder Karneval und hat ihn über viele Jahre mitgeprägt. Als Moderator und Karnevalist versteht er es, Menschen zusammenzubringen und für das rheinische Brauchtum zu begeistern“, weiß Oberbürgermeister Jan Einig. „Mit dem Goldenen Schärjer möchten wir sein langjähriges Engagement würdigen – gemeinsam mit vielen Karnevalsbegeisterten bei einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.“

Los geht es bereits um 18.11 Uhr mit einem Sektempfang, bevor um 19.11 Uhr die karnevalistische Preisverleihung eröffnet wird. Karten kosten 9,99 Euro inklusive Sektempfang und sind in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, oder online über www.ticket-regional.de sowie bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zum Bild: Fredi Winter glänzt seit Jahren als Redner und Moderator im Neuwieder Karnevalstreiben. (Foto: Susanne Thiele)