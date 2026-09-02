Das Wirtschafts- und Tourismusministerium Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern ein neues Projekt für Betriebe des Gastgewerbes entwickelt: die so genannten „Tourismus-Checks RLP“. Das hat Wirtschafts- und Tourismusminister Michael Ebling mitgeteilt. Mit den „Tourismus-Checks RLP“ können sich insbesondere Hotels, Gastronomie sowie weitere gastgewerbliche Betriebe kostenlos zu Verbesserungen im eigenen Betrieb beraten lassen.

„Mit dem neuen ‚Tourismus-Check RLP‘ wollen wir unsere touristischen Betriebe wettbewerbsfähiger machen“, sagte Wirtschafts- und Tourismusminister Michael Ebling. „Ein überzeugender erster Eindruck, eine zeitgemäße digitale Präsenz und eine klare Positionierung tragen wesentlich dazu bei, Gäste zu gewinnen und langfristig zu binden. Mit einem kostenfreien und niedrigschwelligen Angebot wollen wir den Betrieben damit zu mehr Gästen verhelfen – auch wenn die jüngsten Tourismuszahlen für Rheinland-Pfalz schon wirklich spitze sind“, erinnerte der Minister an die Rekordwerte für das erste Halbjahr 2026.

Mit Blick auf die BUGA 2029 motivierte Wirtschaftsminister Ebling gerade die Betriebe am Mittelrhein, das kostenfreie Angebot in Anspruch zu nehmen. „Hier ergeben sich echte Chancen für neue Gästegruppen! – Wer einmal kommt und überzeugt wird, der kommt sicherlich auch nochmal wieder.“

Der „Tourismus-Check RLP“ kombiniert ab dem 1. Oktober 2026 eine rund zweistündige individuelle Vor-Ort-Beratung mit einer praxisorientierten Analyse des Betriebs. Ziel ist es, Potenziale für Verbesserungen aufzuzeigen und konkrete, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zu identifizieren.

Das Wirtschaftsministerium fördert das gemeinsame Projekt zu 90 Prozent, das entspricht 27.000 Euro. Damit stehen bis Ende 2027 landesweit rund 120 für die Betriebe kostenfreie Beratungstermine zur Verfügung.

„Wir bieten den Tourismusbetrieben damit eine einmalige Chance, sich mit ihrem Gästeauftritt einmal unverbindlich und umfassend auf den Prüfstand zu stellen“, erklärt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz. „Aus diesem pragmatischen Ansatz werden Ideen zur Verbesserung entstehen, die den Betrieb aber auch den Tourismusstandort attraktiver machen. Viele Betriebe verfügen über ein attraktives Angebot, schöpfen ihr Potenzial in der Außendarstellung oder im digitalen Auftritt jedoch noch nicht vollständig aus.“

Nach Einschätzung der Projektpartner – dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima sowie der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz – leistet das Angebot nicht nur einen Beitrag zur Entwicklung einzelner Unternehmen, sondern stärkt auch den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz insgesamt. Ein professioneller Marktauftritt und eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen gelten zunehmend als entscheidende Erfolgsfaktoren für die Branche.

So läuft der kostenfreie „Tourismus-Check RLP“ vor Ort ab

Die kostenlose Beratung startet im Oktober, Betriebe können sich ab sofort bei allen vier rheinland-pfälzischen IHKs anmelden.

Der Tourismus-Check richtet sich an Hotels, Gastronomiebetriebe und weitere Unternehmen des Gastgewerbes. Gemeinsam mit einem externen Berater werden unter anderem Außen- und Innenbereich, Servicequalität, Angebotsgestaltung, Marketing sowie der Digitalisierungsgrad des Betriebs analysiert. Im Mittelpunkt steht dabei ein neutraler Blick von außen, der vorhandene Stärken sichtbar macht und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Bereits während des Betriebsrundgangs erhalten die teilnehmenden Unternehmen konkrete Hinweise zu sogenannten „Quick Wins“. Diese können von einer besseren Beschilderung und einer ansprechenderen Gestaltung des Eingangsbereichs über die Aktualisierung der Online-Präsenz bis hin zu einer zielgruppengerechten Speisekarte reichen. Darüber hinaus fließen Themen wie Corporate Design, Barrierefreiheit und der professionelle Umgang mit Online-Bewertungen in die Analyse ein. Die wichtigsten Erkenntnisse und priorisierten Maßnahmen werden anschließend in einem strukturierten Kurzprotokoll dokumentiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Positionierung der Betriebe. Gemeinsam wird geprüft, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen, wie klar das eigene Leistungsversprechen kommuniziert wird und welche digitalen Instrumente sinnvoll eingesetzt werden können. Zudem erhalten die Betriebe Hinweise auf passende strategische Geschäftsfelder der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und Möglichkeiten zur weiteren Vernetzung.

Informationen zur Anmeldung: Die kostenfreien Beratungstermine können im Zeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2027 in Anspruch genommen werden. Interessierte gastgewerbliche Betriebe können sich bereits jetzt für den IHK-Tourismus-Check anmelden unter www.ihk-rlp.de/tourismus-check. Aufgrund der begrenzten Zahl von rund 120 geförderten Terminen empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Anmeldung.

Über das Projekt

Der Tourismus-Check ist ein gemeinsames Angebot des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima und der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz. Das Projekt wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und unterstützt gastgewerbliche Betriebe mit einer kostenfreien, praxisnahen Vor-Ort-Beratung zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.