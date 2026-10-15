Helga Mies und Claudia Brog ergänzen das Team – Sprechstunde beginnt ab November bereits um 14 Uhr

Die Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater sind künftig zu dritt im Einsatz: Mit Helga Mies und Claudia Brog bekommt Werner Hammes gleich doppelte Verstärkung. Die beiden neuen Ehrenamtlerinnen haben ihre dreitägige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und stehen nun motiviert bereit, ältere Neuwiederinnen und Neuwieder in Fragen der alltäglichen Sicherheit zu unterstützen.

Werner Hammes hatte das Ehrenamt Ende vergangenen Jahres übernommen, nachdem seine drei langjährigen Vorgänger in den verdienten Ruhestand gegangen waren. Bislang war er allein für die Präventionsarbeit zuständig. Nun verteilt sich diese Aufgabe wieder auf mehrere Schultern. Kürzlich nahmen die beiden ihre Ernennungsurkunden aus den Händen von Oberbürgermeister Jan Einig entgegen. Mies und Brog haben aus ihrer Ausbildung bereits zahlreiche Ideen mitgebracht, wie sie das erworbene Wissen an Bürgerinnen und Bürger weitergeben möchten.

Neben persönlichen Beratungsgesprächen planen die drei geschulten Ehrenamtler auch Vortragsveranstaltungen zu verschiedenen Präventionsthemen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem Betrugsmaschen wie Schockanrufe und der Enkeltrick, aber auch Online-Betrug, unseriöse Haustürgeschäfte und weitere Fragen der alltäglichen Sicherheit. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater arbeiten eng mit dem städtischen Ordnungsamt und der Polizei zusammen.

Sprechstunde beginnt in den Wintermonaten früher

Wer konkrete Fragen hat oder sich über aktuelle Betrugsmaschen informieren möchte, kann die kostenlose Sprechstunde der Senioren-Sicherheitsberater besuchen. Der nächste Termin lädt am Donnerstag, 5. November, in den Stadtteiltreff der südöstlichen Innenstadt, Rheintalweg 14. Neu ist die Anfangszeit: Während der Wintermonate beginnt die Beratung bereits um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter www.neuwied.de/sfs.

Weiterhin sind neue ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter ausdrücklich willkommen. Wer sich ebenfalls zum Senioren-Sicherheitsberater ausbilden lassen möchte, wendet sich unter dem Stichwort „Sicherheitsberater für Senioren“ an Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp. Sie ist unter Tel. 02631/802 335 oder per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de erreichbar.

Zum Bild: Claudia Brog (2. v.l.) und Helga Mies (3. v.l.) bilden mit Werner Hammer (2. v.r.) das Team der Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater. Beigeordneter Ralf Seemann (links), Ordnungsamtsleiterin Carla Weßendarp (Mitte) und Oberbürgermeister Jan Einig (rechts) dankten den beiden Beraterinnen beim Ernennungstermin für ihr Interesse am wichtigen Ehrenamt.

(Foto: Melanie Lange)