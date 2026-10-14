In der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek Koblenz können Kinder und Vorlesende ab sofort einen neuen Vorlese-Sessel nutzen. Viele Kinder und Familien kommen täglich in die Stadtbibliothek im Forum Confluentes, um den tollen Bestand an Bilderbüchern, Erstlese- und Vorlesebüchern zu entdecken. Auch die jeden Donnerstag stattfindenden Vorlese- und Kreativstunden für Kinder sind regelmäßig ausgebucht.

Für alle diese Besuche steht jetzt ein neuer gemütlicher Vorlese-Sessel zur Verfügung. Nachdem der alte Sessel schon etwas in die Jahre gekommen war, war es den Mitgliedern des Fördervereins „Lesen und Buch – Freunde der StadtBibliothek Koblenz e.V.“ ein Anliegen, hier tätig zu werden. Stellvertretend für das Bibliotheksteam bedankte sich Bibliotheksdirektorin Susanne Ott ausdrücklich bei der Vorsitzenden Marie-Theres Schwaab für das Engagement und die Unterstützung.

Infos zum Förderverein finden sich im Internet unter www.lesenundbuch.de

Bildunterzeile:

Die Fördervereinsvorsitzende Marie-Theres Schwaab (vorne) und Bibliotheksdirektorin Susanne Ott (stehend) freuen sich über den neuen Vorlese-Sessel für die Kinderbibliothek der Stadtbibliothek Koblenz. Foto: Nathalie Roschmann/Stadt Koblenz