Am Sonntag, 25. Oktober, klingt die Saison der Koblenzer Gartenkultur mit zwei beliebten Veranstaltungen aus: Ab 10 Uhr laden das traditionelle Drachenfest im Festungspark und das Herbstvergnügen im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein zu einem abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie ein. Auf dem Programm stehen Genuss, Spaß, Kreativität, Abenteuer und spannende Einblicke in die Geschichte der Festung.

Im großzügigen Festungspark finden Drachenfans ideale Bedingungen, um ihre Flugobjekte im herbstlichen Wind steigen zu lassen. Dafür stehen zwei Flugfelder zur Verfügung: eines für erfahrene Drachenflieger und eines für Kinder. Wer keinen eigenen Drachen mitbringt, kann unter Anleitung von Anke Sauer vor Ort selbst einen bauen. Am Stand der Stadtgärtner entstehen außerdem Spinnen und Drachen aus Bastelmaterialien. Ab 13 Uhr sorgt Tim Salabim mit drei Vorstellungen seiner beliebten Comedy-Zauberei für Unterhaltung. Kinder können sich schminken lassen. Auch die Freunde der Bundesgartenschau Koblenz e. V. und die DRK-Superhelden sind mit dabei. Die Stadtgärtner präsentieren eine Auswahl ihres Fuhrparks.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: La Flame bereitet Flammkuchen zu, Frenzer Dream bietet belgische Waffeln an und das Genusszimmer Koblenz hält eine breite Auswahl an Getränken bereit.

Der Eintritt zum Drachenfest ist kostenlos. Ein besonderes Angebot gibt es für junge Drachenfans: Kinder und Jugendliche von 7 bis einschließlich 17 Jahren fahren an diesem Tag kostenlos mit der Koblenzer Seilbahn zur Festung, wenn sie an der Kasse einen Drachen vorzeigen. Die Seilbahn ist von 10 bis 19 Uhr in Betrieb.

Parallel dazu laden das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und das Landesmuseum Koblenz von 10 bis 17 Uhr zum Herbstvergnügen ein. Wer eine Eintrittskarte hat, kann bei kostenlosen Führungen die Festung aus unterschiedlichen Perspektiven entdecken – entweder in Begleitung des königlich-englischen Ingenieuroffiziers John Humby Humfrey oder bei der „Führung im Waffenrock“. Weitere Angebote führen durch das „Haus der Archäologie“ und die Dauerausstellung „Schaffensland“. Die Patrouille der „Fuß9er“ gibt Einblicke zudem in das preußische Soldatenleben des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus laden verschiedene Mitmach- und Entdeckungsangebote dazu ein, die Festung und ihre Geschichte näher kennenzulernen.

Der Eintritt zum Kulturzentrum kostet zehn Euro für Erwachsene und neun Euro ermäßigt. Kinder und Jugendliche von 7 bis einschließlich 17 Jahren zahlen vier Euro, Schüler, Studierende und Auszubildende 5,50 Euro.

Bildunterzeile:

Viele bunte Flugobjekte sollen am 25. Oktober beim Drachenfest auf dem Festungsplateau in den Himmel steigen. Zeitgleich laden das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und das Landesmuseum Koblenz zum Herbstvergnügen ein. Foto: Benjamin Post / Stadt Koblenz