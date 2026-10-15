Vier internationale Gitarren-Koryphäen auf Jubiläumstour durch Deutschland und Österreich

„Ich spiele Gitarre, weil sie mich laut träumen lässt.“ Michael Hedges, US-amerikanischer Musiker

Geboren wurde die Idee zur „Nacht der Gitarren“ in einem ehemaligen Waschsalon in San Francisco: Seitdem lädt Initiator Brian Gore regelmäßig internationale Saitenvirtuosen ein, die das Publikum bei der “International Guitar Night” mit spektakulären Shows begeistern. Aus der einstigen Underground Veranstaltung wurde eines der bedeutendsten Showcases für akustische Gitarre weltweit.

Das Konzept schrieb Schule und geht nun zum mittlerweile zehnten Mal unter dem Titel „Nacht der Gitarren“ auf große Deutschland- und Österreichtour. Alljährlich präsentiert die „Nacht der Gitarren“ vier Virtuosen der hohen Kunst des Gitarrenspiels, mal solo, mal zu zweit, zu dritt oder zu viert musizieren. Gespielt werden neueste Originalkompositionen sowie Coverversionen.

Das Besondere an der „Nacht Der Gitarren“: Hier treffen nicht nur verschiedene Kulturen aufeinander, sondern auch jüngere Künstler auf erfahrenere Musiker – stets getragen von größter gegenseitiger Wertschätzung. Was alle verbindet, ist die Leidenschaft für die Gitarre.

Jetzt feiert die „Nacht der Gitarren“ ihr zehnjähriges Jubiläum. Vom 8. Oktober bis zum 13. November 2026 tourt die Konzertreihe durch Deutschland, Österreich und die Niederlande.

Bei der Jubiläumsausgabe sind dabei: die Australierin Minnie Marks, Roxane Elfasci aus Frankreich, Niwel Tsumbu aus dem Kongo und der Brasilianer André Cavalcante.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, gastiert das größte Gitarrenevent Europas in Koblenz!

Ort: Café Hahn, Neustraße 15, 56072 Koblenz

Uhrzeit: 20 Uhr

Datum: Mittwoch, 21. Oktober 2026

Tickets unter: Tickets

Bis Mitte November folgen weitere Konzerte in Österreich und Deutschland sowie drei Konzerte in den Niederlanden. Das Abschlusskonzert findet am 13. November 2026 in Berlin statt.

Alle Termine der 10. „Nacht der Gitarren“ im Überblick:

08.10.2026 AT-Wien, Porgy & Bess

09.10.2026 AT-Kufstein, Kultur Quartier Kufstein

11.10.2026 DE-Reutlingen, Franz.K

12.10.2026 DE-Kassel, Theaterstübchen

13.10.2026 DE-Marburg, KFZ

14.10.2026 DE-Saarburg, Saarburg Evangelische Kirche

15.10.2026 DE-Remchingen, Kulturhalle

16.10.2026 AT-Hard, Kammgarn

17.10.2026 DE-Lahr/Schwarzwald, Parktheater

18.10.2026 DE-Bonn, Harmonie

19.10.2026 DE-Rüsselsheim, Das Rind

20.10.2026 DE-Haar (bei München), Kleines Theater Haar

21.10.2026 DE-Koblenz, Café Hahn

22.10.2026 DE-Bochum, Christuskirche

23.10.2026 NL-Hoofddorp, Cpunt

24.10.2026 NL-Den Bosch

25.10.2026 NL-Rotterdam, LantarenVenster

28.10.2026 DE-Wilhelmshaven, Kulturzentrum Pumpwerk

29.10.2026 DE-Celle, CD Kaserne

30.10.2026 DE-Fehmarn, St. Johannis in Petersdorf

31.10.2026 DE-Stadthagen, Alte Polizei

01.11.2026 DE-Twist, Heimathaus

03.11.2026 DE-Augsburg, Spectrum

04.11.2026 DE-Bad Bergzabern, Haus des Gastes

05.11.2026 DE-Hamburg, Laeiszhalle

06.11.2026 DE-Schwerin, Der Speicher

07.11.2026 DE-Potsdam, Lindenpark

08.11.2026 DE-Dresden, H42

10.11.2026 DE-Jena, Volksbad

11.11.2026 DE-Magdeburg, mach | werk

12.11.2026 DE-Flensburg, Kühlhaus

13.11.2026 DE-Berlin, Ufa-Fabrik

Tickets hier erhältlich.

Die Künstler der Nacht der Gitarren 2026:

Minnie Marks ist eine Ausnahmekünstlerin: Gitarristin, Sängerin, Songwriterin und Multi-Instrumentalistin in einer Person – ein „akustischer Tsunami“, den man nicht ignorieren kann. Mit explosiver Gitarrenkunst, souliger Stimme und ihrem innovativen Foot-Drum-Setup erschafft sie allein eine gewaltige Klangwand, die Grenzen sprengt und unter die Haut geht.

2025 wurde ihre unvergleichliche Live-Energie mit dem Titel „Musikerin des Jahres“ bei den Sunshine Coast Music Awards ausgezeichnet. Zahlreiche weitere Preise, internationale Tourneen sowie drei Studioalben und ein Live-Album unterstreichen ihren Status als eine der unaufhaltsamsten Kräfte der Szene. Für 2026 ist ihr bislang ambitioniertestes Album angekündigt – ein musikalisches Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Minnie Marks live zu erleben heißt: anschnallen, festhalten, staunen.

https://minniemarks.com/

Roxane Elfasci ist eine französische klassische Gitarristin aus Paris, ausgebildet am Pôle Supérieur de Paris bei Jérémy Jouve und Gérard Abiton. Neben Abschlüssen in Musikperformance, Musikwissenschaft und Pädagogik verfolgt sie eine internationale Solokarriere. Seit 2020 veröffentlicht sie Aufnahmen beim Label Cosmos Music, darunter Hommage à Debussy, Poésie Française (2023) und das Projekt GLASS GAZE (2025). Sie tritt regelmäßig bei renommierten Festivals und Radios wie Radio France und BBC Radio 3 auf, arbeitet als Transkribentin, Autorin für Guitare Classique Magazine und erreicht über 70.000 Abonnenten auf YouTube.

https://roxane-elfasci.com/en/roxane-elfasci-2/

Niwel Tsumbu ist ein im Kongo geborener, in Irland lebender virtuoser Gitarrist mit einem einzigartigen Stil aus Jazz, Klassik, Rock, Folk und Rumba. Gelobt für seine „exquisite und fast nahtlose“ globale Fusion (All About Jazz), arbeitete er u. a. mit Nigel Kennedy, Sinéad O’Connor, Buena Vista Social Club und Baaba Maal. 2021 war er auf dem Grammy-prämierten Album „They’re Calling Me Home“ von Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi zu hören und ist heute Mitglied von Giddens’ Band.

Tsumbus Musik lebt von ausgefeiltem Rhythmus, virtuosem Gitarrenspiel und mitreißender Improvisation. International tourend und fest in der irischen Kunstszene verankert, verbindet er in seinen Kompositionen emotionale Tiefe mit globaler Offenheit – ein musikalischer Fluss, der Kulturen, Stile und Menschen zusammenführt.

https://niwel-tsumbu.com/

André Cavalcante (Brasilien)

André Cavalcante begann seine musikalische Laufbahn im Alter von sechs Jahren am Klavier und entdeckte mit zehn Jahren die Gitarre. Er absolvierte einen Bachelor in klassischer Gitarre an der Universität von Rio de Janeiro (UFRJ), fand jedoch seine Berufung in der Musikproduktion. Heute zählt er zu den renommiertesten Produzenten im religiösen Musiksegment Brasiliens.

Er arbeitete mit Labels wie Universal Music, Sony und Somlivre sowie mit namhaften Künstlern wie Gabriela Rocha, Paula Fernandes, Sandy und Zé Neto e Cristiano. Seine Arbeit wurde mit drei Grammy-Nominierungen und mehreren Festivalpreisen ausgezeichnet.

Als Solokünstler ist André für seine virtuose Fingerstyle-Technik bekannt. Sein Instrumentalalbum erreichte über 8 Millionen YouTube-Aufrufe. Auch seine Interpretationen von „Oceans“, „Hallelujah“ und zuletzt „Agnus Dei“ fanden international große Resonanz.

Derzeit arbeitet André an einem neuen Instrumentalprojekt mit einem US-amerikanischen Cellisten und bleibt damit eine prägende Figur zeitgenössischer Musik.

https://www.andrelrcavalcante.com/

Weitere Infos zur Nacht der Gitarren unter: https://nachtdergitarren.com

Anbei erhalten Sie einige Pressefotos, die Sie – unter Angabe der Rechte – kostenfrei verwenden dürfen. Weitere Fotos stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Foto 1: Ein Fest für Gitarrenbegeisterte – Künstler: Andre Cavalcante, photo by Nathy Cavalcante Heavens