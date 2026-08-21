Am Montag, 24. August, findet in Koblenz eine Versammlung zum Thema „Unabhängigkeitstag der Ukraine“ statt. Ab 17 Uhr werden die Teilnehmenden auf der dafür angemeldeten Versammlungsfläche vor dem Kurfürstlichen Schloss erwartet. Im Anschluss sind Redebeiträge zum Versammlungsthema vorgesehen.

Gegen 17.30 Uhr beginnt ein Aufzug durch die Koblenzer Innenstadt in Richtung Deutsches Eck. Die Route führt vom Ausgangspunkt über Bereiche der Innenstadt und des Peter-Altmeier-Ufers bis zum Deutschen Eck. Dort findet eine Abschlusskundgebung mit weiteren Redebeiträgen und musikalischen Beiträgen zum Versammlungsthema statt.

Aufgrund des Aufzugs kann es am Montagnachmittag und -abend, insbesondere ab etwa 17.30 Uhr, vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Koblenzer Innenstadt und im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers bis zum Deutschen Eck kommen, wo die Ankunft gegen 18.15 Uhr geplant ist. Entlang der Aufzugsstrecke sind kurzfristige Sperrungen und Wartezeiten möglich. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich auf die Einschränkungen einzustellen und den Anweisungen der Polizei sowie der eingesetzten Ordnerinnen und Ordner Folge zu leisten.

Die Versammlung wird voraussichtlich bis 20 Uhr beendet und aufgelöst. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die mit der Veranstaltung verbundenen, zeitlich begrenzten Beeinträchtigungen.