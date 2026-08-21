Citykirche beteiligt sich an Koblenzer Museumsnacht am 5. September

Koblenz – Die Citykirche (Jesuitenplatz) nimmt an der Koblenzer Museumsnacht am Samstag, 5. September von 19 bis 1 Uhr, teil. Die Verantwortlichen laden dazu ein, die Kirche als Ort für schöpferische Pausen, einen Raum der Begegnung und Beteilung sowie als ein Forum für Dialog und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen kennenzulernen. „Hier kann auch bewusst Neues ausprobiert und Glaube neu oder wieder entdeckt werden“, erklärt Monika Kilian von der Citykirche. Ein Schwerpunkt des Abends liegt auf dem Koblenzer Maler und Glaskünstler Jakob Schwarzkopf, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde. Seine Fenster werden in der Citykirche für den Abend besonders hervorgehoben und verbunden mit Informationen zu seiner Biografie und seinen Werken in Szene gesetzt sowie seine theologische Sicht beleuchtet. Der Lichtkünstler Garry Krätz illuminiert mit seiner Inszenierung die Fenster in einer besonderen Art und Weise. „Die Besucherinnen und Besucher können gespannt sein“, lädt Kilian alle Interessierten ein.

Der Besuch aller beteiligten Ausstellungsorte in Koblenz kostet 10 Euro, 7 Euro mit dem Koblenz Pass und für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es bei Monika Kilian unter Tel.: 0151-53831244. (jf)