An der Alten Burg in Koblenz ist am Mittwoch eine sogenannte Laterne vom Dach abgenommen worden. Für die aufwendigen Arbeiten kam ein Autokran zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Bauteil vorsichtig vom Gebäude gehoben und sicher zu Boden gebracht wurde.

Die Abnahme erforderte besondere Sorgfalt, da sich die Laterne in einem sehr schlechten baulichen Zustand befand. Die notwendigen Vorbereitungen wurden deshalb mit besonderer Vorsicht von einem Hubsteiger aus durchgeführt. Für die Abnahme und den Weitertransport der Laterne wurde eine Transportkonstruktion angefertigt. Nach dem erfolgreichen Herabheben wurde die Laterne zunächst auf einem Podest abgestellt, dort gesichert und abgedeckt sowie für den Transport zu ihrem neuen Stellplatz vorbereitet.

Dieser befindet sich an der Feste Kaiser Franz vor dem Kehlturm. Die zuvor demontierte Metallspitze sowie weitere abgenommene Holzteile werden geschützt im Kehlturm eingelagert. Es ist vorgesehen, die Laterne zu einem späteren Zeitpunkt zu restaurieren. Bis dahin wird die Laterne zunächst gesichert und geschützt gelagert. Der weitere Verlauf wird derzeit noch geprüft und abgestimmt.

Für den Einsatz des Autokrans musste das Peter-Altmeier-Ufer auf Höhe der Alten Burg an drei Tagen vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Auch der auf der Seite der Alten Burg gelegene Gehweg war von der Sperrung betroffen.

Die Stadt Koblenz bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Einschränkungen.

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Mithilfe eines Autokrans und eines Hubsteigers wurde die Laterne vorsichtig von der Alten Burg abgenommen. (Foto: Monika Tressel/Stadt Koblenz)