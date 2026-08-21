Um 13:47 Uhr endete am 20. August 2026 nicht nur das August-Plenum des Landtags Rheinland-Pfalz. Es endete auch die parlamentarische Ära des früheren Landtagspräsidenten Hendrik Hering. Er legt sein Mandat zum 31. August 2026 nieder.

Der amtierende Landtagspräsident Matthias Lammert nahm die Gelegenheit wahr, um Hendrik Hering noch im Plenum zu verabschieden und seine Verdienste zu würdigen. Der Westerwälder Hendrik Hering gehörte dem Landtag erstmals von 1996 bis 2001 und dann erneut seit 2006 insgesamt ein Vierteljahrhundert an. Ab 2016 bis zum Regierungswechsel im Mai dieses Jahres war er Landtagspräsident. Nach dem amtierenden Landtagspräsidenten Matthias Lammert war er der Dienstälteste im Parlament. Neben seiner parlamentarischen Laufbahn war Hendrik Hering auch in der Regierung vertreten: als Umwelt- und Innenstaatssekretär und später als Wirtschaftsminister. Auch hatte er zeitweise den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion inne.

Landtagspräsident Matthias Lammert ließ die verschiedenen Stationen Herings nochmal Revue passieren und hob insbesondere seine Verdienste als Landtagspräsident hervor. Er habe den Landtag mit seiner Handschrift geprägt und bedeutende Schwerpunkte in der Stärkung der Demokratie und der Landesparlamente sowie in der Erinnerungskultur gelegt. Auch habe er in der Bildungsarbeit den Landtag für alle Altersgruppen geöffnet. Und schließlich fiel in seine Amtszeit auch die nachhaltige Sanierung des Deutschhauses, begleitet von Umzügen des Landtags in das Landesmuseum und zeitweise auch in die Mainzer Rheingoldhalle.

An die jüngeren Abgeordneten gerichtet sagte Lammert, dass Hendrik Hering 1996 als schriftführender Abgeordneter hier im Landtag begonnen habe. „Man sieht: als schriftführender Abgeordneter kommt man auch bis zum Präsidenten.“

Mit langem Applaus verabschiedeten die Parlamentarier Hendrik Hering.

Foto: Landtag Rheinland-Pfalz