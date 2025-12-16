Wegen der beiden Weihnachtsfeiertage, Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Dezember, kommt es zu Vor- und Nachverlegungen bei der Entleerung der braunen Biotonnen.

Die Biotonnen, die eigentlich montags entleert würden, werden schon am Samstag, den 20.12. abgeholt. Die Biotonnen der Dienstagsreviere werden montags, 22.12., die der Mittwochsreviere werden am Dienstag, 23. Dezember und die der Donnerstagsreviere werden am Mittwoch, den 24.12. geleert.

Nach den Feiertagen verschiebt sich die Leerung der Biotonnen der Freitagsreviere auf Samstag, den 27. Dezember.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe dafür Sorge zu tragen, dass die Biotonnen am geänderten Abfuhrtag bis 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von den Vor- bzw. Nachverlegungen betroffen.