Die Mitglieder des Netzwerks Teilhabe traf sich zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier in der Cafeteria der Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz.

Die Teilnehmenden nutzten die Feier, sich untereinander besser zu vernetzen, Ideen für kommende gemeinsame Projekte zu sammeln und Erfahrungen auszutauschen. Die entspannte Atmosphäre trug dazu bei, neue Impulse für die Netzwerkarbeit zu setzen und bestehende Partnerschaften zu stärken. Zwei glückliche Gewinner konnten sich nach dem Weihnachtsbingo über einen Preis freuen.

Das Netzwerk Teilhabe richtet sich an alle Menschen mit Behinderungen im Landkreis Mayen-Koblenz sowie in der Stadt Koblenz und alle Menschen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Seit der Gründung des Netzwerks im Sommer 2025 konnten bereits viele Kooperationskontakte geknüpft und Ideen für die Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gesammelt werden.

Die Netzwerkkoordinatorinnen Meike Koch und Nathalie Kasten freuen sich über das wachsende Interesse, neue Mitglieder und weitere gemeinsame Initiativen, die das Netzwerk noch stärker machen.

Weitere Informationen zum Netzwerk Teilhabe und wie Interessierte Mitglied werden können, finden sich unter www.koblenz.de und www.kvmyk.de

Das Foto (Stadt Koblenz/Nathalie Kasten) zeigt die Teilnehmenden der Weihnachtsfeier des Netzwerks Teilhabe.