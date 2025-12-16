Lahnstein. Kürzlich feierte der Runde Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein sein zehnjähriges Jubiläum im Jugendkulturzentrum (JJUKZ). Mehr als 70 Menschen aus allen Generationen, Institutionen, Vereinen und Kirchen kamen zusammen, um das langjährige ehrenamtliche Engagement der Initiative zu würdigen.

Bei Musik, angeregten Gesprächen und einer offenen, herzlichen Atmosphäre wurde deutlich, was den Runden Tisch seit nunmehr zehn Jahren ausmacht: gelebte Mitmenschlichkeit. Für das leibliche Wohl sorgten die Frauen des interkulturellen Frauencafés, die mit viel Liebe und Engagement ein vielfältiges Buffet vorbereiteten. Oberbürgermeister Lennart Siefert übernahm die Getränke und unterstrich damit die Wertschätzung der Stadt für die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Ein Imagefilm zeigte die Entstehungsgeschichte und die vielfältige Arbeit des Runden Tisches. Die Initiative entstand im Jahr 2015, als Lahnstein kurzfristig eine große Zahl geflüchteter Menschen aufnehmen musste. Aus dieser herausfordernden Situation heraus formierte sich eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung Verantwortung übernahm.

Seitdem hat der Runde Tisch maßgeblich dazu beigetragen, Brücken zu bauen und Begegnungen zu ermöglichen. Projekte wie die Fahrradwerkstatt in der Alten Feuerwache am Marktplatz in Niederlahnstein oder das monatliche Café International im Gemeindehaus St. Barbara sind längst feste Bestandteile des gemeinschaftlichen Lebens geworden. Hier begegnen sich alteingesessene und neue Lahnsteiner, kommen ins Gespräch, lernen voneinander und knüpfen Verbindungen.

In seinem Grußwort würdigte Oberbürgermeister Siefert das außergewöhnliche Engagement der Ehrenamtlichen: Sie begleiteten geflüchtete Menschen bei Behördengängen, Arztbesuchen, der Wohnungssuche oder beim Erlernen der deutschen Sprache und gäben Orientierung, Mut und das Gefühl, willkommen zu sein. „Integration gelingt dort, wo Menschen aufeinander zugehen und ein echtes Miteinander wachsen darf“, betonte er. Das Jubiläumsfest im JUKZ spiegelte genau diesen Geist wider: ausgelassen, vielfältig und offen.

Bild 3: Der Abend vereinte alle Generationen. (Fotos: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)