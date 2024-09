Hachenburg (ots) – Am Mittwoch, den 18.09.2024, gegen 07:30 Uhr kam es in der Borngasse in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Borngasse in Richtung Krankenhaus und bog unmittelbar nach dem Fußgängerüberweg nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei fuhr sie hinter einem auf der Gegenspur befindlichen Kleinbus her, welcher jedoch beim Anfahren in einem Steigungsstück zurückrollte und ihr Fahrzeug im hinteren Bereich touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

