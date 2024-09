Lahnstein (ots) – Am 18.09.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B260 vor dem Stadtteil Lahnstein – Friedrichssegen in Fahrtrichtung Bad Ems. Hierbei touchierte ein Fahrzeugführer die Leitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall nicht involviert. Der Fahrzeugführer wurde zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auf der B260 kam es während der Unfallaufnahme zu einer Staubildung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordalleee 3

56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

