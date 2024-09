POL-PDMT: Brand einer Scheune

Hahn am See (ots) – Hahn am See. Am Mittwoch, dem 18.09.2024, um 21:52 Uhr, wurde der Vollbrand einer Scheune gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Ein Helfer, welcher die alleinige Bewohnerin aus dem Wohnhaus herausholte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Gebäudeschadens, sowie der Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

