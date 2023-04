Lahnstein (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses in Oberlahnstein, ggü. der örtlichen Tanzschule, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Kombis stieß beim Ausparkvorgang gegen das Heck eines geparkten PKWs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Verursacherfahrzeug und/ oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter der Telefonnummer 02621/913-0.