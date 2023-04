Koblenz (ots) – Derzeit kommt es im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz wiederholt zu Anrufen von sogenannten “Falschen Polizeibeamten”, die unter verschiedenen Legenden die Herausgabe von Bargeld fordern.

Erneut weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass keine (!) staatliche Stelle, weder Polizei, Staatsanwaltschaft, noch sonstige Institutionen, die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen am Telefon einfordert.

Lassen Sie sich nicht in entsprechende Gespräche verwickeln! In der Regel sind die Täter bemüht, Sie dauerhaft in der Leitung zu halten und im Gespräch zu bleiben.

Geben Sie keine persönlichen Daten (Kontodaten o.ä.) preis! Geben Sie nie(!) am Telefon preis, ob bzw. über wieviel Barmittel oder Schmuck Sie verfügen!

Lassen Sie sich nicht zu einer Übergabe an eine bestimmte Örtlichkeit locken!

Legen Sie nie Geld oder Schmuck an einer zuvor bestimmten Örtlichkeit zur Abholung ab!

Setzen Sie sich ggf. mit Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung.