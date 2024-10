Herdorf (ots) – Am Dienstag, den 29.10.2024, befuhr gegen 22:20 Uhr, ein 17-jähriger mit seinem 50er Kleinkraftrad in Motocrossoptik die L284

(Hellertalstraße) aus Grünebach kommend in Richtung Herdorf. In der Gegenrichtung waren ein weißer Transporter und ein dahinterfahrender schwarzer Audi unterwegs. Der Audi setzte im Kurvenbereich zum Überholen an und streifte hierbei den entgegenkommenden Kradfahrer mit dem Außenspiegel. Der junge Mann kam mit seiner Maschine zu Fall und verletzte sich. Er wurde von dem alarmierten Rettungsdienst in das Krankenhaus Kirchen gebracht. Sowohl der weiße Transporter als auch der überholende Audi setzten ihre Fahrt nach dem Unfall weiter fort.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Peter Schade, PHK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5898067

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

