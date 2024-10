Josef Oster geht als Kandidat der CDU ins Rennen für die Bundestagswahl

97 Prozent der Wahlkreisdelegierten geben dem Abgeordneten ein klares Ja

Koblenz/Myk/Rhein-Lahn. Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster ist bei der Wahlkreisvertreterversammlung der CDU am Montagabend mit überwältigenden 97 Prozent der Stimmen zum Kandidaten für die nächste Bundestagswahl gewählt worden. Die Delegierten der drei CDU-Kreisverbände des Wahlkreises 198 (aktuell noch 199), CDU Koblenz, CDU Mayen-Koblenz und CDU Rhein-Lahn, hatten sich im Haus Horchheimer Höhe in Koblenz versammelt, um unter dem Zepter des Tagungspräsidenten Matthias Lammert in geheimer Wahl über ihren Favoriten abzustimmen.

Lammert lobte Josef Oster, der seit 2017 den Wahlkreis Koblenz im Bundestag erfolgreich vertritt, in höchsten Tönen. „Er macht nicht nur seit sieben Jahren einen hervorragenden Job“, so der Kreisvorsitzende der CDU Rhein-Lahn. „Wir sind auch gut beraten, in diesen schwierigen Zeiten jemanden in den Bundestag zu schicken, der Erfahrung hat, der in Berlin etabliert ist, aber der auch genau weiß, wo er herkommt.“ Seine umfassende, kompetente und fleißige Arbeit, die tiefe Verwurzelung mit seiner Heimatregion und der gute Draht, den er zu den Menschen vor Ort halte, qualifizierten Oster in besonders hohem Maß als Kandidaten für die Bundestagswahl.

Oster selbst zeigte sich in seiner Rede kampfbereit. „Deutschland braucht dringend eine neue, eine bessere Bundesregierung. Ja, ich will dabei helfen, dass diese Ampel in Rente geschickt wird. Und: Ja, ich will, dass Friedrich Merz unser nächster Kanzler wird.“ In einer neuen, CDU-geführten Bundesregierung will sich Josef Oster für Ordnung, Steuerung und Lenkung der Migration einsetzen, konkurrenzfähige Energiepreise entwickeln, massiv Bürokratie abbauen, in Sicherheit investieren, die Wirtschaft ankurbeln und wieder Wertschätzung für die Leistungsträger der Gesellschaft etablieren und kultivieren. Ebenso sei die weitere Unterstützung der Ukraine essenziell – auch im ureigensten Interesse Deutschlands. All dies und noch viel mehr seien die Aufgaben der neuen Regierung. „Wenn die Menschen erkennen, dass wir die Situation im Griff haben, dann werden auch die Zustimmungswerte für die extremen Parteien sinken.“

Der langanhaltende Applaus der Delegierten machte den Wahlausgang vorhersehbar: 68 der 70 anwesenden Wahlberechtigten gaben Josef Oster ein klares Ja. Stehende Ovationen würdigten den wiedergewählten Kandidaten der CDU, der für die Bundestagswahl 2025 ins Rennen geschickt wird.