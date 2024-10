Auch nach elf Jahren ist es kein bisschen leise im Neuwieder Jugendzentrum, wenn es heißt „Shout loud“. Die 18. Ausgabe der Reihe im Big House lieferte den eindeutigen Beweis. Knapp 200 Besucherinnen und Besucher genossen den „bunten“ Metal-Abend sichtlich. Denn auch dieses Mal überzeugten die Veranstalter mit gutem Gespür für ein rundes Programm, bestehend aus fünf talentierten Bands.

Eröffnet wurde der Abend durch „Anguish“. So bekam das Publikum direkt zu Beginn eine energiegeladene Show zu sehen. Dank „Karnage“ ging es nahtlos mit zahlreichen Moshpits und guter Stimmung weiter. „Embla´s Garden“ aus Offenbach brachten anschließend gleich zwei starke Gäste mit auf die Bühne. Explosiv und mit ganz viel Power starteten „Xo Armor“ zum wiederholten Mal beim Shout loud durch. Und dann drehten alle gemeinsam am Rad der Zeit: „I Scream for Ice Cream“ zelebrierten ihre einmalige Rückkehr. Konfetti, Trichter, Bier und ganz viel gute Laune gab es hier auf der Bühne zu sehen. Die mehrjährige Pause der Band – sie war ihnen keinen Moment lang anzumerken.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besuchern, der gesamten Crew und allen Beteiligten für eine erfolgreiche achtzehnte Ausgabe von ‚Shout loud‘. Der Abend war in unseren Augen ein voller Erfolg“, resümiert Florian Hilger für das Veranstalter-Team. Auch nach der achtzehnten Ausgabe gilt: Nach „Shout loud“ ist vor „Shout loud“. Die Bandbox mit den zahlreichen Bandvorschlägen der Besucher wird nun ausgewertet. Voraussichtlich im April 2025 geht es dann in das zwölfte Jahr der Veranstaltungsreihe. Für alle, die es kaum erwarten können, gibt es Infos auf den Social-Media-Kanälen von „Shout loud“, dem Big House Neuwied und auf www.shout-loud.de. Als besonderer Augenschmaus ist ein kurzer Konzertfilm auf dem YouTube-Kanal „Shout Loud TV“ zu finden.

Bilder: Tim Rönz