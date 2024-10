Leckere Gerichte für Herbst und Winter mit den Lieblingsrezepten der Erzeugerpartner der Westerwälder Regionalinitiative

Kreis Neuwied. Leckere Gerichte für Herbst und Winter finden ihre kulinarische Grundlage hierzulande auch in den Lieblingsrezepten der Erzeugerpartner der Westerwälder Naturgenuss Regionalinitiative. Beides vereint die neue Naturgenuss-Rezeptbroschüre – ein in Text gefasster Motivationsschub zum Nachkochen.

Mehr als 13 Rezepte, die ideal in die Jahreszeiten von Herbst und Winter passen und damit auch für Einkäufe nach Saisonalität sensibilisieren, sind nun also in einer ersten neuen Broschüre vereint. Bauern- und Winzerhöfe verraten ihre erprobten Rezepte, die gut in die kommenden Monate passen. Die Tage werden kürzer, die Abende länger. Jetzt trifft man sich gerne wieder mit Familie und Freunden um einen großen Tisch und feiert das Beisammensein. Mit leckeren Regionalzutaten werden aus solchen Zeiten besondere Genussmomente.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über die gelungene Rezept-Initiative, denn zum Einkauf der regionalen Produkte gehören auch gute Ideen, wie sich diese Grundzutaten in leckere Gerichte verwandeln lassen. „Schön ist, dass sich in der neuen Broschüre echte regionale Traditionsklassiker wie der Döppekuchen, eine gut gemachte Frikadelle oder die Rinderroulade wiederfinden, aber auch moderne Küchenideen wie die Zucchini-Spaghetti, das Linsenbrot oder der Wäller Hahn aus dem Orient vertreten sind. Das zeigt, dass unsere guten Regionalprodukte aus dem Rheintal und dem Westerwald sowohl traditionsbewusst, aber auch multikulti sein können“, betont der Landrat.

Bewusster und regelmäßiger gute Lebensmittel aus der Region einkaufen – das ist das erklärte Ziel des Regionalprojekts im Hinblick auf Verbraucherinnen und Verbraucher, das sich als Netzwerk und Vermarktungsinitiative über die drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis spannt. Die Wirtschaftsförderung des Kreises Neuwied und der Naturpark Rhein-Westerwald stehen hinter dem Projekt und seinen Aktionen.

Die druckfrische 24-seitige Herbst-Winter Broschüre ist die erste einer geplanten Reihe, die in loser Folge erscheinen soll. 13 der rund 70 Erzeuger-Mitgliedsbetriebe finden sich darin mit ihren Lieblingsrezepten und kurzen Informationen zu Produkten und Höfen wieder.

Die Broschüre steht auf der Homepage der Initiative unter www.naturgenuss-partner.de zur Ansicht und Download bereit und kann auch als gedruckte Ausgabe bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, die auch die Projektleitung der Initiative inne hält, kostenfrei bestellt werden (jhohenadl@wfg-nr.de).

Bildunterzeile: Der Döppekuchen vom Hof Ronig sieht nicht nur lecker aus, er schmeckt auch so. „Unsere guten Regionalprodukte aus dem Rheintal und dem Westerwald können sowohl traditionsbewusst, als auch multikulti sein. Wir sind eben ein spannender Landkreis“. Der Einschätzung von Landrat Achim Hallerbach können sich Naturpark-Geschäftsführerin Irmgard Schröer, WFG-Geschäftsführer Harald Schmillen, Naturgenuss-Projektleiter Jörg Hohenadl sowie Gabi und Marion Schmitz vom Hof Ronig nur anschließen. Foto: Thomas Herschbach

