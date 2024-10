Adventszauber beim Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz

bis 08. Dezember 2024

Lahnstein. Der neue Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz in Lahnstein lädt Groß und Klein vom 06. bis zum 08. Dezember 2024 in eine festliche Winterwelt ein. Neben weihnachtlich dekorierten Ständen können Besucher sich auf Grillspezialitäten, heißen Winzerglühwein und ein buntes kulturelles Programm für die ganze Familie freuen. Am 06. Dezember wird der Nikolaus persönlich anwesend sein und kleine Überraschungen an die Kinder verteilen.

Der Markt beginnt am Freitag, 06. Dezember und öffnet seine Pforten von 16:00 bis 22:00 Uhr. Am Samstag, 07. Dezember können die Besucher den Weihnachtszauber von 10:00 bis 22:00 Uhr erleben und am Sonntag, 08. Dezember von 10:00 bis 20:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, sodass jeder herzlich eingeladen ist, die besinnliche Atmosphäre zu genießen und vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden.

Standbetreiber gesucht

Wer Interesse hat, an diesem Wochenende einen Verkaufsstand zu betreiben oder sich mit einem eigenen Stand zu präsentieren, kann sich bei der Wirtschaftsförderin der Stadt Lahnstein, Anja Kriete, melden, entweder per E-Mail an a.kriete@lahnstein.de oder telefonisch unter 0151 21206249.

Der Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz verspricht eine gelungene Mischung aus kulinarischen Genüssen, weihnachtlicher Stimmung und familienfreundlichem Rahmenprogramm.

Bildunterzeilen:

Am zweiten Adventswochenende findet der Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz statt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)

Das Bild darf unter Benennung der Bildquelle für die Berichterstattung frei verwendet werden.

