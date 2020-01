Veränderte Parksituation in der Hoevelstraße 6

Die Anzahl der Parkmöglichkeiten wurde von Seiten des Eigentümers reduziert, sodass bei allen drei Institutionen Volkshochschule, Musikschule und kommunales Studieninstitut weniger Parkraum zur Verfügung steht.

Kostenfreie Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung finden Sie in der Thielenstraße, der David-Roentgen-Straße und der Bardelebenstraße (Einbahnstraße vor B&B Hotel, Zufahrt von der B9 kommend).

Zudem stehen in unmittelbarer Umgebung (z.B. Hoevelstraße, Boelckestraße) gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Die Parkplätze unmittelbar am Haus sind ausschließlich den Mitarbeitenden und Lehrenden vorbehalten. Es wird verstärkt kontrolliert.

Stadtintern wird an langfristigen Lösungen gearbeitet.

Die drei Einrichtungen bitten um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.01.2020