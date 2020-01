Lahnstein – Baumaßnahme Zufahrtstraße Wolfsmühle beginnt am 27. Januar 2020 – Vollsperrung

Vollsperrung der Zufahrt tagsüber von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Lahnstein. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2019 den Auftrag für die Ausführung der Böschungssicherungs- und Straßenbauarbeiten der Zufahrt zum Campingplatz Wolfsmühle, beginnend ab der Straße Hohenrhein bis zu dem Bahnübergang, beschlossen. Diese Baumaßnahme beginnt am Montag, dem 27. Januar 2020 und wird voraussichtlich Ende März fertiggestellt sein.

Der talseitige Fahrbahnrand der Zufahrtsstraße erhält eine Böschungssicherung durch eine 2,0 m hohen Spundwand, die auf einer Länge von 91,20 m hergestellt wird. Diese wird durch etwa 40 Mikropfähle rückwärtig verankert. Oberhalb der Spundwand wird ein 90 cm breiter Kopfbalken aufgebracht. Dieser Kopfbalken liegt um 15 cm höher als die zukünftige Fahrbahn und kann von Fußgängern als Gehweg genutzt werden. Als Absturzsicherung für die Fußgänger und Anprallschutz für PKWs dient ein Füllstabgeländer. Die Fahrbahn, mit einer vorgesehenen Breite von 3 m wird komplett erneuert und in Asphaltbauweise ausgeführt. Die Straßenentwässerung erfolgt über eine einseitig angeordnete Rinne. Die bergseitige Böschung (zur Straße Hohenrhein) soll bis zu der vorhandenen Stützmauer mit Winkelstützen, in unterschiedlichen Höhen gesichert werden. Die Beleuchtung der Zufahrtsstraße wird komplett erneuert.

Die Baukosten der Maßnahme betragen ca. 430.000 Euro, von denen die DB Netz AG einen Kostenanteil von 50 Prozent der Böschungssicherungsmaßnahme.

Bauarbeiten werden unter Vollsperrung der Zufahrt tagsüber von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr durchgeführt. Eine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit besteht daher nur an den Wochenenden und montags bis freitags ab 17.00 Uhr bis 7.00 Uhr am Folgetag.

Die Zufahrtsstraße erschließt vier Wohngebäude und zusätzlich dauerhaft wohnende Personen und saisonale Gästen des Campingplatzes Wolfsmühle. Eine alternative Zufahrtsmöglichkeit besteht während der Bauzeit nicht und ist leider auch auf Grund der Lage nicht herzustellen.

Fußläufig ist die Wolfsmühle und die C.-S.-Schmidt-Brücke von der Straße Hohenrhein aus über eine temporäre Treppenanlage zu erreichen.

Feuerwehr und Rettungsdienst erhalten zu jeder Zeit Zufahrt zur Wolfsmühle. Im Alarmfall kann die Baustelle bereits bei Alarmierung frei gemacht werden.

Müllgefäße der betroffenen Anlieger werden am Vortag der Leerung zur Straße Hohenrhein gebracht. Daher ist es erforderlich, dass die Müllgefäße rechtzeitig vor Ende der Bauarbeiten am Vortag möglichst bis 15.00 Uhr zugänglich bereitgestellt werden. Die Mülltonnen werden nach Leerung wieder zurückgebracht.

Für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen bittet die Stadtverwaltung Lahnstein um Verständnis.

Die bauausführende Firma ist bemüht, die Arbeiten zügig durchzuführen.

Bei Fragen bezüglich der Baumaßnahme kann sich an die Stadtverwaltung Lahnstein, Birgit Merten, Rufnummer 02621/914414, gewendet werden und bei ordnungs- und verkehrsrechtlichen Angelegenheiten ist Pedro Hillen unter der Rufnummer 02621/914200 zu erreichen.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 21.01.2020