Bäume werden nachgepflanzt

In den nächsten Wochen werden durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Baumpflanzungen bzw. Baumnachpflanzungen im Stadtgebiet durchgeführt.

Neu gepflanzt wird etwa am Peter-Altmeier-Ufer. Hier kann durch eine Spende die Pflanzung eines Schnurbaumes realisiert werden.

Nachgepflanzt werden Bäume unter anderem in der Ludwigstraße, der Brahmsstraße, der Schönbornsluster Straße sowie im Mendelssohnpark.

Eine Besonderheit stellen die Gymnasialstraße sowie ein Teil der Clemensstraße dar: Hier werden die vorhandenen Kugelahorne gegen Säuleneichen ausgetauscht. Der Austausch ist notwendig, da die Kugelahorne aufgrund des regelmäßigen Rückschnitts hinsichtlich des in der Straße notwendigen Lichtraumprofils stark beansprucht wurden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.01.2020