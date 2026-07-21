Austauschprogramm zwischen dem GBZ Koblenz und der JWU besteht seit 2004

Koblenz, 17. Juli 2026 – Zwölf Studierende der Johnson & Wales University (JWU) aus den USA waren drei Wochen lang zu Gast in Koblenz. Im Austauschprogramm „Uncorked: Old World Wines & Beverages“ lernten sie die Wein- und Genusskultur Europas kennen. Das Gastronomische Bildungszentrum Koblenz begrüßt Studierende von der JWS bereits zum 21. Mal.

Der Unterricht fand an der Deutschen Wein- und Sommelierschule (DWS) im GBZ Koblenz statt. Auf dem Programm standen europäische Weinregionen, Rebsorten, Sensorik und Sake. Ergänzt wurde der Unterricht durch Besuche von Weingütern an Mittelrhein, Ahr und Mosel sowie Ausflüge nach Koblenz, Bonn, Köln, Colmar und Straßburg. Ergänzt wurde das Programm durch ein Seminar mit der Sake-Expertin Yoshiko Ueno-Müller.

Während ihres Aufenthalts legten die Studierenden nach Vorbereitung durch die DWS zwei international anerkannte Prüfungen ab: den WSET® Level 2 Award in Wines und den WSET® Level 1 Award in Sake. Außerdem erhielten sie das IHK-Zertifikat „Uncorked: Old World Wines & Beverages“.

„Die Studierenden erwerben anerkannte Abschlüsse und erleben die Wein- und Genusskultur Europas und auch unsere herausragenden heimischen Winzer direkt vor Ort. Solche Begegnungen fördern den Wissensaustausch zwischen den Bildungseinrichtungen, schaffen Netzwerke durch internationale Kontakte“, sagt Petra Treis, Leiterin der Deutschen Wein- und Sommelierschule.