Das Lotsenhaus International Koblenz durfte kürzlich Vertreterinnen und Vertreter des Regionalrats Wirtschaft Rhein-Hunsrück sowie weiterer Institutionen zu einem fachlichen Austausch begrüßen.

Zu den Gästen gehörten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, der Volkshochschule Hunsrück, der Caritas, der Ausländerbehörde sowie der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Im Mittelpunkt standen die Arbeitsweise des Lotsenhauses, die Zusammenarbeit der verschiedenen Partnerinstitutionen sowie die Frage, wie Integration von zugewanderten Menschen erfolgreich und nachhaltig gestaltet werden kann.

Die Zusammenarbeit der heute im Lotsenhaus vertretenen Institutionen hat ihre Wurzeln in den Jahren 2015 und 2016. Im Zuge der damaligen Fluchtbewegungen entstand einenge Kooperation verschiedener Akteurinnen und Akteuren, die sich gemeinsam für die Integration von Zugewanderten engagierten. Über die Jahre entwickelte sich daraus eine gewachsene und vertrauensvolle Kooperation, die kontinuierlich ausgebaut wurde.

Mit dem Lotsenhaus International Koblenz wurde diese Zusammenarbeit im Juli 2025 räumlich unter einem gemeinsamen Dach gebündelt. Heute arbeiten dort neun Partnerinstitutionen eng zusammen

Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von der gewachsenen Kooperationsstruktur und dem praxisnahen Ansatz des Lotsenhauses. Insbesondere die enge Vernetzung der Partner sowie die Möglichkeit, Anliegen direkt vor Ort gemeinsam zu bearbeiten, wurden als großer Mehrwert hervorgehoben.

„Der Besuch hat eindrucksvoll gezeigt, welchen Mehrwert eine strukturierte Zusammenarbeit für alle Beteiligten bietet. Solche Ansätze sind ein wichtiger Baustein, um Integration wirksam zu gestalten“, betonten die Vertreterinnen und Vertreter des Regionalrats Wirtschaft Rhein-Hunsrück im Rahmen des Austauschs. „Wenn die Akteurinnen und Akteure eng zusammenarbeiten, profitieren alle – die Menschen selbst, die Unternehmen und auch die öffentlichen Haushalte. Schnelle und nachhaltige Integration ist damit auch wirtschaftlich sinnvoll.“

Die gewonnenen Eindrücke sollen nun in die weiteren Überlegungen des Regionalrats Wirtschaft Rhein-Hunsrück einfließen. Dabei wird geprüft, ob und in welcher Form sich vergleichbare – gegebenenfalls auch mobile – Angebote im Rhein-Hunsrück-Kreis umsetzen ließen.

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Das Lotsenhaus International Koblenz durfte kürzlich Vertreterinnen und Vertreter des Regionalrats Wirtschaft Rhein-Hunsrück sowie weiterer Institutionen zu einem fachlichen Austausch begrüßen. Foto: Sascha Presser/Stadt Koblenz