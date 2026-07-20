Juleica-Grundausbildung für Ehrenamtliche im Kreis Neuwied und Altenkirchen im November 2026

Kreis Neuwied. Die Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen sowie die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Puderbach bieten im November 2026 in Linkenbach und Puderbach erneut eine Juleica-Grundausbildung an. Die Schulung richtet sich an engagierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 Jahren, die in der Jugendarbeit bereits mitwirken oder neu einsteigen möchten. Die Juleica (Jugendleiter-Card) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit.

Sie dient nicht nur als Qualifikationsnachweis und Legitimation, sondern auch als Ausdruck der gesellschaftlichen Anerkennung für das wichtige ehrenamtliche Engagement. Die Juleica ist ab 16 Jahren beantragbar, drei Jahre gültig und kann durch sogenannte Up-Date-Schulungen verlängert werden. Voraussetzung ist auch die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs.

Die Grundausbildung vom 6. November 2026 bis 8. November 2026 (Wochenende) und am 14. November 2025 (Samstag) vermittelt fundiertes Wissen zu Aufgaben und Funktionen einer Jugendleitung sowie zu Gruppenpädagogik, psychologischen und rechtlichen Grundlagen, Organisation von Maßnahmen und schließlich zu Fragen des Jugendschutzes.

Pro Teilnehmerin und Teilnehmer ist für die Juleica-Schulung ein Beitrag von 25 Euro zu entrichten. Anmeldung & weitere Informationen: Jugendpflege Puderbach, E-Mail info@jukuz-puderbach.de, Telefon 02684 / 1382