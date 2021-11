Lahnstein. Nicht nur in den zwei AG´s der Goethe-Schule entstehen wöchentlich neue Kunstwerke aus vermeintlichem Müll, sondern auch die Laternen der Klasse 3d wurden „upgecycelt“. Scheinbar nutzlose leere Waschmittelflaschen verwandelten sich nach dem Vorbild von Elmar in wunderschöne bunte Elefanten, die als Laternen beim St. Martinsumzug in Ober- und Niederlahnstein die Straßen erhellten.

Bildunterzeile: (Foto: V. Kapp,Goethe-Schule)

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein