Lahnstein. Seit Januar 2020 öffnet die neue Kita in der Schillerstraße jetzt schon täglich ihre Türen für über 100 Kinder. Die Kinder haben längst die Kita erobert und zu einem Teil ihrer Kindheit gemacht. Nur der Rest der Familie musste bisher aufgrund der Corona-Pandemie draußen bleiben. Nach der Eingewöhnung durften nur noch wenige Schritte in die Einrichtung gemacht werden, um die Kinder abzugeben oder abzuholen. An gemeinsame Veranstaltungen war bisher noch gar nicht zu denken. Das war jetzt vorbei!

Am 5. November feierte die Kita LahnEggs Sankt Martin auf dem Außengelände, mit Kindern und deren Familien. Pünktlich zur Dämmerung durfte das Team die ersten Eltern auf dem liebevoll geschmückten Außengelände der Kita begrüßen. Schon jetzt lag der süße Duft von leckeren Weckmännern und warmem Kinderpunsch in der Luft. Und auch das Sankt Martins-Pferd wartete schon auf seinen großen Auftritt.

Dann war es soweit. Der Sankt Martins-Umzug konnte starten. Stolz trugen die Kinder ihre gebastelten Laternen hinter dem Sankt Martin, selbst ein Kind der Kita. Der Zug ging entlang der Johannesstraße Richtung Rhein. Am toll geschmückten Lokal der „Rheinterrasse“ vorbei in die Blücherstraße und durch die Schillerstraße zurück. Hier konnten auch liebevoll beleuchtete Häuser, Garten und Balkone bestaunt werden. Der Elternausschuss hatte im Vorfeld einen Aufruf gestartet.

Wieder in der Kita angekommen wurde die Geschichte von Sankt Martin nachgespielt und das Martinslied klang über das Außengelände. Natürlich durfte jetzt der Weckmann und der Kinderpunsch nicht fehlen. Jedes Kind durfte sich kostenlos einen Weckmann nehmen und sich diesen schmecken lassen.

Auch dieses Jahr spendete die Bäckerei Lohner wieder die Weckmänner. Ein herzliches Dankeschön für diese leckere Spende!

Natürlich gingen auch die restlichen Familienmitglieder nicht leer aus. Und so konnten sich bei Musik und Lagerfeuer auch die Kita-Eltern endlich kennenlernen und ins Gespräch kommen.

Nach einigen schönen Stunden ging das 1. Kita-Fest der Kita LahnEggs zu Ende. Hoffentlich so schnell nicht wieder das letzte Fest…

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein