Lahnstein. Am 27. November feiert die Uraufführung von „Mit siebzehn hat man noch Träume“ in der Stadthalle Lahnstein Premiere. In Anlehnung an die Musikrevuen der letzten Jahre hat Friedhelm Hahn eine turbulente Geschichte geschrieben, in der ein heruntergekommenes Theater ums Überleben kämpft. Denn was macht ein Theaterensemble, wenn der Chef mit den Einnahmen und der Hauptdarstellerin abgehauen und der Stargast des Abends, Peter Petrel, auch noch nicht aufgetaucht ist? Die Vorstellung selber rocken!

In dem neuen Musiktheater werden nicht nur die Reinigungskraft und der Techniker des Revuetheaters „Le coq“ zu Bühnenstars, sondern auch die taxifahrende Opernsängerin bekommt ihren Starauftritt. Mit vielen Hits wie „Golden Eye“, „The show must go on“ oder „My way“ verspricht das Stück große Shownummern und beste Unterhaltung. Alle Fans der Musicals „Frankie Boy“ oder „Elvis – You are always on my mind“ können sich auf wunderbare Repliken freuen!

Wenn Sie noch Tickets aus dem letzten Winter für „Mit siebzehn hat man noch Träume“ haben, können Sie sich unter 02621 610645 oder per Email an kultur@lahnstein.de melden, um einen Ersatztermin auszumachen. Das Stück wird vom 27.11.21 – 02.01.22 gezeigt.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional, online oder im Theaterbüro.

Bei den Veranstaltungen gelten die dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen je nach Warnstufe.

Bildunterzeile: (Foto: Theater Lahnstein)

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein