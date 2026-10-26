Trauer ist ein komplexes Thema und stellt das Umfeld von trauernden Menschen vor große Herausforderungen. Vielen fällt es schwer, mit Betroffenen umzugehen, da die Angst groß ist, etwas Falsches zu sagen oder nicht die richtigen Worte zu finden.

In einem Kurs möchte die Volkshochschule (vhs) Koblenz genau dieses wertvolle Wissen vermittelt sowie konkrete Werzeuge an die Hand gegeben, um einfühlsam und sicher auf Trauernde zuzugehen. Die Teilnehmenden entwickeln ein besseres Verständnis für den Trauerprozess und lernen, wie sie angemessen kommunizieren und emotional unterstützen können.

Der Kurs findet am Donnerstag, 5. November, von 17.30 bis 19 Uhr in der Volkshochschule Koblenz (Hoevelstraße 6) statt. Die Kosten betragen zehn Euro

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten – seien es Freunde, Familiemitglieder, Kollegen aber auch Betroffene selbst – die lernen möchten, wie sie trauernden Menschen empathisch zur Seite stehen können.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-koblenz.de unter der Kursnummer 1.0619 möglich.

Darüber hinaus können Interessierte sich telefonisch unter 0261/129 3702 anmelden.

Eine persönliche Anmeldung ist während der Öffnungszeiten montags und dienstags von 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr möglich.