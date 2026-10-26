In Bürdenbach konnten sich die Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Neuwied auf die Arbeitswelt vorbereiten

Kreis Neuwied. Fachwissen allein reicht heute nicht mehr aus, um den Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt erfolgreich zu begegnen. Umso wichtiger sind Kompetenzen wie Selbstmanagement, Teamfähigkeit, Kommunikation und Gesundheitsbewusstsein. Genau diese Themen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Azubi-Werkstatt der Kreisverwaltung Neuwied, die in der Grube Louise in Bürdenbach stattfand.

Gemeinsam mit dem Quest-Team, einer auf Potentialentwicklung von Nachwuchskräften spezialisierter Unternehmensberatung aus Niedersteinebach, setzten sich die Auszubildenden intensiv mit den Leitprinzipien Selbstverantwortung, Mitverantwortung, Wahlfreiheit und Selbstreflexion auseinander. In interaktiven Formaten erhielten sie die Möglichkeit, eigene Stärken zu reflektieren, neue Perspektiven zu entwickeln und wichtige Impulse für ihren beruflichen Alltag mitzunehmen.

Besonderen Besuch erhielten die Nachwuchskräfte durch Landrat Achim Hallerbach und die Büroleiterin der Kreisverwaltung, Diana Wonka. Mit ihrem Erscheinen unterstrichen sie die Bedeutung einer modernen und zukunftsorientierten Ausbildung innerhalb der Kreisverwaltung. Begleitet wurde die Azubi-Werkstatt durch Ausbildungsleiterin Nesrin Uslu sowie Kevin Lemgen vom Personalmanagement.

In einer Ansprache an die Auszubildenden ermutigte Landrat Achim Hallerbach die Nachwuchskräfte, die Chancen ihrer Ausbildung aktiv zu nutzen und Verantwortung für ihren weiteren beruflichen Weg zu übernehmen. „Unsere Nachwuchskräfte sind die Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft. Deshalb ist es wichtig, sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Themen wie Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und aktive Mitgestaltung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit der Azubi-Werkstatt investieren wir bewusst in die Köpfe von morgen“, betonte Landrat Achim Hallerbach.

Neben der Vermittlung fachübergreifender Kompetenzen standen auch Fragen nach Work-Life-Balance, Sinnstiftung, Wertschätzung und persönlicher Entwicklung im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten, wie sie sich bereits zu Beginn ihres Berufslebens erfolgreich organisieren, Konflikte konstruktiv bewältigen, ihre Potenziale gezielt einsetzen und Verantwortung im beruflichen Alltag übernehmen können.

Die Kreisverwaltung Neuwied setzt damit ein klares Zeichen für eine moderne Ausbildungskultur, die junge Menschen stärkt und ihnen frühzeitig die Möglichkeit gibt, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

„Gerade Fähigkeiten wie Kommunikation, Teamwork und ein konstruktiver Umgang mit Konflikten sind für die heutige Arbeitswelt von großer Bedeutung. Es freut mich, dass unsere Auszubildenden hier wichtige Impulse für ihren weiteren beruflichen Weg mitnehmen konnten“, betonte Landrat Achim Hallerbach.

Dessen besonderer Dank galt auf Seiten der Quest-Teams-Unternehmensberatung Sara und David Jung, für die Durchführung und Begleitung der Azubi-Werkstatt. Die Azubi-Werkstatt wird vom Personalmanagement der Kreisverwaltung Neuwied einmal pro Jahr angeboten.

Foto-Unterzeile: Die Auszubildenden der Kreisverwaltung nutzten gemeinsam mit dem Quest-Team die Gelegenheit, neue Perspektiven zu entwickeln, eigene Stärken zu reflektieren und wertvolle Impulse für ihren Berufsalltag mitzunehmen. Foto: Martin Boden/ Kreisverwaltung Neuwied