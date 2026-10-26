Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn im Rahmen der Korridorsanierung Rechter Rhein, muss die Horchheimer Eisenbahnbrücke für den Geh- und Radverkehr ab Montag, 26. Oktober, für voraussichtlich fünf Wochen bis zum 29. November gesperrt werden.

Für die Modernisierung der Technik rund um das Stellwerk Niederlahnstein müssen auf der Brücke in Koblenz unter anderem neue Signale und Kabeltröge errichtet werden. Um diese Arbeiten abwickeln zu können, muss nun auch der Behelfsgehweg auf der Unterstromseite und somit die gesamte Eisenbahnbrücke für Zufußgehende und Radfahrende gesperrt werden.

Fußgänger und Radfahrer können die Pfaffendorfer Brücke zur Rheinquerung nutzen oder auf den ÖPNV zurückgreifen. Entsprechende Beschilderungen finden sich auch vor Ort.

Die Planung sieht vor, dass nach Abschluss der Maßnahme der Deutschen Bahn noch in diesem Jahr auch der von der Stadt Koblenz umfangreich sanierte und verbreiterte Rad- und Fußweg an der Horchheimer Eisenbahnbrücke auf der Oberstromseite genutzt werden kann. Die Arbeiten hieran laufen auch während der nunmehr geplanten Vollsperrung der Horchheimer Eisenbahnbrücke durch die Deutsche Bahn weiter.

Bildunterzeile:

Schild_Sperrung:

Schilder weisen auf die Brückensperrung der Horchheimer Eisenbahnbrücke ab dem 26. Oktober hin. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Fußgänger_Brücke:

Der provisorische Behelfsgehweg an der Horchheimer Eisenbahnbrücke muss aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn für fast fünf Wochen gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen in dieser Zeit den Umweg über die Pfaffendorfer Brücke in Kauf nehmen. Foto: Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz