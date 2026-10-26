Auf Einladung von Oberbürgermeister David Langner fand jüngst der traditionelle Frauenempfang der Stadt Koblenz im Historischen Rathaussaal statt. Mit diesem besonderen Empfang dankt die Stadt den Frauen, die sich auf vielfältige Weise für ein gleichberechtigtes Leben und die Rechte von Frauen und Mädchen in Koblenz einsetzen.

Die Bereiche, in denen Frauen sich beruflich und/oder ehrenamtlich engagieren, sind vielfältig. Sie zeigen, dass der Einsatz für Gleichberechtigung und Frauenrechte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens möglich, wichtig und wirksam ist. Ob im Beruf, im Ehrenamt, in Vereinen, Initiativen oder im persönlichen Engagement: Frauen setzen sich dafür ein, dass Gleichberechtigung sichtbar und gelebt wird.

Wie vielfältig dieses Engagement ist, wurde auch durch die große Zahl der Besucher:innendeutlich. Der Frauenempfang bot neben der Würdigung des Engagements vor allem Raum für Begegnung, Austausch und Vernetzung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu stärken, zu empowern und zu vernetzen.

Oberbürgermeister David Langner eröffnete mit seinem Grußwort den Abend und würdigte das Engagement für Gleichberechtigung und Frauenrechte. Er hob besonders hervor, dass Gleichstellung und der Erhalt der Demokratie Hand in Hand gehen. Dank des Einsatzes vieler Pionierinnen wurde schon viel erreicht. Daran gelte es anzuknüpfen und sich weiterhin gemeinsam für eine gleichberechtigte demokratische Zukunft einzusetzen.

Die anschließende Festrede der rheinland-pfälzischen Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellte ebenso den engen Zusammenhang zwischen Gleichstellung und Demokratie heraus. Nachdem Bätzing-Lichtenthäler eingangs die Besucherinnen und Besucher persönlich und im Namen der Landesregierung für ihr Engagement würdigte, zeigte die Bandbreite gleichstellungspolitischer Belange auf: von der Stärkung der finanziellen Unabhängigkeit und des politischen Engagements von Frauen bis hin zu ihrem Schutz vor Gewalt. Dafür brauche es verlässliche Rahmenbedingungen, die Barrieren abbauen und durch eine stabile Finanzierung Kontinuität gewährleisten. Mut und Zusammenhalt zogen sich als roter Faden durch die Rede. Sabine Bätzing-Lichtenthäler machte deutlich, dass es gerade angesichts aktueller Herausforderungen wie des zunehmenden Antifeminismus darauf ankommt, Haltung zu zeigen, Widerspruch zu leisten und sich nicht einschüchtern zu lassen. Ihre Botschaft: Gleichstellung und Demokratie brauchen Menschen, die sich gemeinsam engagieren, füreinander einstehen und sich auch gegen Widerstände für eine gerechte Zukunft starkmachen.

Durch das Programm führte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Meike Baumann. Untermalt wurde dabei der Empfang von der Musik des Singer-Songwriter-Duos aus KoblenzSticky&Strange. Mit ihrem authentischen Sound aus gefühlvollen Klängen und rockigen Akzenten begleiteten sie den Abend.

So klang eine rundum gelungene Veranstaltung aus, die mit einer angenehmen Atmosphäre überzeugte und zugleich Raum für neue Ideen, gemeinsame Perspektiven und vielversprechende Projekte in der Zukunft eröffnete.

Bildunterzeile:

Zahlreiche Frauen folgten der Einladung zum Frauenempfang in Koblenz, bei dem unter anderem die rheinland-pfälzische Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach. Foto: Melanie Sera Unkelbach/Stadt Koblenz