Neuwied lädt vom 6. bis 20. November zu Demokratiewochen ein

Wie fühlt es sich an, die eigene Heimat verlassen zu müssen? Woran erkennt man manipulierte Bilder? Und was kann jeder Einzelne gegen Ausgrenzung und Mobbing tun? Mit solchen Fragen beschäftigen sich junge Menschen bei den Demokratiewochen, die die Stadt Neuwied vom 6. bis 20. November erstmals mit einem so breit aufgestellten Programm organisiert. Unter dem Motto „Deine Stimme – No Joke!“ haben die städtische Kinder- und Jugendförderung, die Schulsozialarbeit und zahlreiche weitere Partner ein vielseitiges Programm mit interaktiver Ausstellung, Workshops, Film, Theater und Lesung zusammengestellt. Die offizielle Eröffnung beginnt am Dienstag, 10. November, um 10 Uhr im Jugendzentrum Big House.

Im Mittelpunkt steht die mobile Ausstellung „YOUNIWORTH“, die sich mit Jugend, Migration, Vielfalt und Zusammenleben beschäftigt. Vom 10. bis 13. sowie vom 16. bis 19. November können Schulklassen der Jahrgangsstufen 8 bis 13 die Ausstellung im Big House besuchen. An sieben multimedialen Mitmachstationen beschäftigen sich die Jugendlichen mit Fragen rund um Heimat, Vorurteile und ein respektvolles Miteinander. Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse begleiten die Gruppen gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften als eigens geschulte Ausstellungsguides. Nachmittags öffnet die kostenlose Ausstellung auch für Fachkräfte, Menschen aus der Politik und weitere Interessierte.

Auch die sieben kostenlosen Nachmittagsworkshops greifen Themen auf, die junge Menschen im Alltag beschäftigen. Dabei geht es unter anderem um Selbstbehauptung, Zivilcourage gegen Mobbing, Kinder- und Jugendrechte sowie den Umgang mit Falschinformationen und KI-generierten Bildern. Weitere Angebote widmen sich kultureller Vielfalt, den Aufgaben der Polizei und Fragen rund um Demokratie und Gesellschaft. Je nach Thema können Schulklassen, Jugendgruppen oder Einzelpersonen teilnehmen. Beim Einbürgerungstest der Volkshochschule sind auch Erwachsene willkommen.

Film, Theater und Literatur ergänzen das Programm. Dazu gehören eine Live-Lounge mit Poetry Slam, die Filmvorführungen „Die Welle“ und „Die Unbeugsamen“ sowie eine Lesung mit Hannes Kreschel aus „Wutbürger.exe – Ein Report aus der Rage-Republik“. Das Theaterstück „Kinderrechte Superkräfte“ für Grundschulkinder ist bereits ausgebucht. Bei einem Kreativwettbewerb können junge Menschen außerdem mit eigenen Beiträgen zeigen, was Demokratie für sie bedeutet.

Die Demokratiewochen laden dazu ein, unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen, eigene Standpunkte zu entwickeln und miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn Demokratie beginnt nicht erst bei Wahlen oder politischen Entscheidungen. Sie zeigt sich auch im Schulalltag, im Umgang miteinander und überall dort, wo Menschen Verantwortung für ihre Gemeinschaft übernehmen.

Das vollständige Programm mit allen Terminen, Zielgruppen und Anmeldemöglichkeiten steht unter www.up2date-neuwied.de/demokratiewochen-2026. Die Ausstellung „YOUNIWORTH“ und die Nachmittagsworkshops sind kostenlos. Für einzelne Kulturangebote gelten gesonderte Eintrittspreise.