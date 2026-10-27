Bundestagsabgeordneter Josef Oster informiert sich auf dem Plateau in St. Goarshausen über aktuelle Planungen

St. Goarshausen. Sie ist eine Legende, weltberühmt und einer der wichtigsten Touristenmagneten im Rhein-Lahn-Kreis: die Loreley. Der Bundestagsabgeordnete Josef Oster (CDU) besuchte jetzt das Plateau hoch über dem Rhein, um sich über aktuelle Entwicklungen und künftige Planungen zu informieren. Gemeinsam mit Bürgermeister Mike Weiland und Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH, ging er über das Gelände.

Auf dem 132 Meter hohen Felsen über der engen, trickreichen Flussschleife, die so vielen Schiffern zum Verhängnis wurde, hat sich in den vergangenen Jahren ein Kultur- und Landschaftspark entwickelt, der das „Märchen aus alten Zeiten“ (Heinrich Heine, 1824) rund um die geschichtsträchtige Schönheit lebendig hält. Besonders beeindruckt zeigte sich Oster von der 2025 eröffneten Mythoshalle, deren kristallförmiges Dach an den legendären Felsen erinnert und in der eine Ausstellung zur Loreley-Sage zu sehen ist. Auch das im Juli neu eröffnete Restaurant „Am gläsernen Fels‘” überzeugte den Abgeordneten, der dort seine Mittagspause verbrachte.

„Die Loreley ist schon jetzt ein Glanzlicht, und bis zur Bundesgartenschau 2029 wird sich auf dem Plateau noch einiges tun“, so Oster. Neben einigen strukturellen Maßnahmen, wie die Sanierung des historischen (und schweißtreibenden) Treppenwegs hoch zum Felsen, werden auch einige weitere Attraktionen den Park bereichern. Geplant ist unter anderem eine Riesenschaukel mit Panoramablick, auf der die Besucherinnen und Besucher scheinbar über den Hang hinwegfliegen – ein potenzieller Instagram-Hotspot.

Ein Erlebnisspielplatz soll die jüngsten Gäste begeistern und natürlich wird es viele gärtnerische Highlights geben, die der rauen, romantischen Natur des Tals entsprechen – zumindest daran hätten romantische Dichter wie Clemens Brentano und Heinrich Heine wohl ihre helle (oder besser: ihre düstere) Freude. Was soll es bedeuten? Josef Oster weiß es: „Die Loreley ist und bleibt ein echtes Aushängeschild unserer Region. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung und kann einen Besuch schon heute nur empfehlen.“

BUZ1 Toller Ausblick: Auf dem Loreley-Plateau informierte sich der Wahlkreisabgeordnete im Deutschen Bundestag Josef Oster (Mitte) bei Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, und Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH, über die neuesten Entwicklungen. Foto: Marcel Willig/Büro Josef Oster

BUZ2: Integrierte Lautsprecher im Felsen erzählen den Mythos. Foto: Marcel Willig/Büro Josef Oster

Text: Michaela Cetto