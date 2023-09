In Kooperation von kvhs Neuwied und MGH Neustadt findet am 09. Oktober von 18:30 bis 20:30 Uhr ein Online-Kurs zum Thema Verschwörungsmythen satt. Verschwörungsmythen finden immer häufiger Einzug in den öffentlichen Diskurs. Doch was sind Verschwörungsmythen eigentlich und wie funktionieren sie? Welche dominieren zurzeit? Die Teilnehmenden lernen außerdem Strategien um dagegen aktiv zu werden. Durch Förderung des Landes ist der Kurs kostenfrei. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G198 oder info@kvhs-nr.de