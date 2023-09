Kurzweilige Premiere im Nassau-Sporkenburger Hof

Lahnstein. Am 15. September startete das Theater Lahnstein mit „Maria Magdalena – Jüngerin des Christentums“ in die neue Spielzeit.

Das Gaststück von „Schauspiel im Denkmal“ versetzt das Publikum in die ersten Jahrzehnte nach dem Tod Jesu. Dabei steht der Kampf der christlichen Frühkirche um Anerkennung, Etablierung und Konsolidierung im Mittelpunkt des Geschehens.

Die Inszenierung folgt dabei den Lebensgeschichten zweier gegensätzlicher Jünger: Maria Magdalena und Petrus. Sie steht für die Fortführung des Wanderpredigertums. Er will kirchliche Gemeinden ins Leben rufen, in denen der christliche Glaube gelehrt werden soll.

Die Interpretation der Rolle Maria Magdalenas und ihre Beziehung zu Jesus sind immer wieder Gegenstand intensiver Diskussionen und neuerer theologischer Forschungen, die in dieser Inszenierung aufgegriffen und in überraschend kurzweiligen Dialogen verarbeitet werden. Dabei wird wie nebenbei auf unterhaltsame Weise ein neuer Blick auf die Entstehung der Evangelien geworfen.

Das auf einer Leinwand hinter den Schauspielern wechselnde Bühnenbild ermöglicht es, verschiedene Orte und Zeiten in der Geschichte lebhaft darzustellen und verleiht eine visuelle Tiefe, während die eingespielten musikalischen Einlagen die Emotionen und die Atmosphäre des Stückes verstärken.

Am Ende der rund einstündigen Aufführung dankte das Publikum den beiden Darstellern Axel Hinz und Michaela Jubelius mit Standing Ovations für die gelungene Aufführung.

„Maria Magdalena“ ist noch an mehreren Wochenenden bis einschließlich 22. Oktober 2023 am Theater Lahnstein zu sehen. Karten sind an den Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, online über www.ticket-regional.de und an der Abendkasse erhältlich.

Bildunterzeilen: Im Theater Lahnstein kann man einen neuen Blick auf die geschichtliche Rolle Maria Magdalenas gewinnen. (Fotos: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)