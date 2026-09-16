Kinder haben Rechte und Rechte brauchen eine starke Stimme. Anlässlich des Weltkindertages am 20. September hisste Oberbürgermeister David Langner gemeinsam mit ca. 60 Grundschulkindern der Pestalozzi-Schule Koblenz sowie der Grundschule Rhens die UNICEF Flagge am Rathaus. Damit setzt Koblenz ein sichtbares Zeichen für die Rechte von Kindern und für eine Gesellschaft, in der Kinder gehört, geschützt und ernst genommen werden.

Der Weltkindertag erinnert als jährlicher Aktions- und Mitmachtag daran, dass Kinder aufgrund von besonderen Bedürfnissen spezielle Rechte, beispielsweise auf Schutz vor Gewalt in der Erziehung, auf Förderung durch Bildung und auf Beteiligung, haben. Diese Kinderrechte schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Kinder sicher und geborgen aufwachsen, ihre eigenen Fähigkeiten entfalten und ihre Zukunft mitgestalten können.

„Mit dem Hissen der UNICEF Flagge zeigen wir in Koblenz: Die Einhaltung der Kinderrechte ist eine gemeinsame Verantwortung unserer Gesellschaft. Kinder sollen gehört, respektiert und beteiligt werden – in ihrer Familie, in der Schule, in ihrer Stadt. Dafür stehen wir in Koblenz zusammen ein,“ betont Oberbürgermeister David Langner.

Dass die Kinder selbst bei der Aktion im Mittelpunkt standen und vor Flaggenhissung ein gemeinsames Lied anstimmten, war dabei ein bewusstes Zeichen: Ihre Stimmen und ihre Perspektiven sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt.

Die Aktion wurde von der UNICEF-Arbeitsgruppe Koblenz unter der Leitung von Angelika Markus initiiert. Außerdem waren der Verein „Friedenskinder“ und der Kinderschutzbund Koblenz anwesend.

Foto (Felix Gras/Stadt Koblenz): Angelika Markus (links, Vorsitzende der Koblenzer UNICEF-Gruppe) und Oberbürgermeister David Langner (rechts) hissen die UNICEF Flagge mit Schulkindern der Grundschule Rhens und der Pestalozzi-Schule Koblenz am Koblenzer Rathaus.