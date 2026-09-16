Die Beschäftigten des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz sind überwältigt vom großen Besucherandrang zum Tag der offenen Tür. Jede Abteilung des Kommunalen Servicebetriebs präsentierte sich mit einem Informations- oder Mitmachangebot. Vor allem Familien mit jungen Kindern nutzten die Möglichkeit, die umfassenden Aufgaben der Männer und Frauen in Orange kennenzulernen.

Dabei stand der Spaß für Groß und Klein im Vordergrund. So konnten Besucher beispielsweise in der Kehrmaschine mitfahren oder Mülltonnen am Müllwagen kippen. Es wurde eine Stempelheft-Rallye veranstaltet, um den Ehrgeiz der Kinder zu wecken, jeden Stand zu besuchen. Wer die Stempel aller Stände gesammelt hatte, bekam eine Teilnehmer-Medaille.

Eine riesige Hüpfburg, ein Karussell sowie zahlreiche Outdoor-Spiele wollten ebenfalls von den jungen Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden. Ein Umweltpädagoge belustigte die Kinder in seinen Rollen als „Herr Stinknich – der Müllwerker“ und „King Richy – König des Elektroschrotts“. Beim lustigen Theaterstück gegen Lebensmittelverschwendung „Esst uns auf“ lernten die Kinder den wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln.

Erwachsene informierten sich an den Ständen oder bei einer Betriebshofführung zur Arbeit des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz. Die Live-Band sowie das Imbiss- und Getränkeangebot luden zum Verweilen ein.

Die Beschäftigten des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz haben den Tag der offenen Tür mit viel Herzblut vorbereitet und durchgeführt. Die große Zahl der Teilnehmer, die strahlenden Kinderaugen und das positive Feedback der Besucherinnen und Besucher trotz mäßigem Wetter zeigen, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat.

Bildunterzeile: Auf dem Betriebshof des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz wurde den Besucherinnen und Besuchern ein umfangreiches Programm geboten. Foto: Marc Danne/Stadt Koblenz