Stadt Neuwied empfängt Gäste aus englischer Partnerstadt

Viele bekannte Gesichter, herzliche Begrüßungen – eben eine Freundschaft, die seit Jahrzehnten gepflegt wird: Im Raiffeisenzimmer der Stadtverwaltung hieß der Neuwieder Stadtvorstand 25 Gäste der Bromley Town Twinning Association (BTTA) willkommen. Auch zahlreiche Mitglieder des Freundeskreises Neuwied-Bromley waren dabei – insgesamt kamen rund 45 Menschen zusammen, von denen sich viele durch die langjährige Partnerschaft längst persönlich kennen.

Oberbürgermeister Jan Einig betonte die Bedeutung solcher Verbindungen gerade mit Blick auf die aktuelle Weltlage: „Der internationale Austausch – hier im Kleinen ganz konkret – ist ein guter Weg zu mehr gegenseitigem Verständnis in einer komplexen, von Krisen geprägten Welt. Unsere Gespräche und unsere fortwährende Freundschaft leisten ihren Beitrag dazu.“ In seinen Grußworten wünschte er allen Gästen eine gute Zeit in der Deichstadt und hoffte gleichzeitig auf viele weitere gemeinsame Treffen und Unterhaltungen.

Auch Mary Daniel, Vorsitzende der BTTA, richtete den Blick nach vorn. Ihr sei besonders wichtig, dass künftig auch jüngere Generationen die Städtepartnerschaft aktiv leben und eigene Verbindungen knüpfen können. Besonders positiv hob sie die den Schüleraustausch zwischen der Neuwieder David-Roentgen-Schule und den London South East Colleges hervor. Solche Angebote gelte es möglichst fortzuführen. Zugleich dankte Daniel den Neuwieder Gastgeberinnen und Gastgebern herzlich. Jo Hofmann, Vorsitzender des Freundeskreises, freute sich ebenfalls über das Wiedersehen. Viele der Kontakte bestehen schon seit Jahren, aus manchen sind längst Freundschaften geworden. Umso schöner sei es, nun wieder eine größere Gruppe aus Bromley in Neuwied begrüßen zu können.

Eine Überraschung hatten die Gäste ebenfalls im Gepäck: Einig erhielt ein Trikot des Bromley FC, der in der dritthöchsten englischen Fußballliga spielt. Eine bleibende Erinnerung an den Besuch findet sich nun auch im Gästebuch der Stadt. Alle Anwesenden waren eingeladen, auf einer passend zum Besuch mit den Wappen Neuwieds und Bromleys gestalteten Doppelseite zu unterzeichnen. Bei Kaffee und Kuchen blieb den Vereinsmitgliedern anschließend Zeit für persönliche Gespräche, bevor das gemeinsame Besuchsprogramm mit weiteren Unternehmungen und Ausflügen in die Region fortgesetzt wurde.